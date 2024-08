AIK:s nyförvärv med i truppen mot IFK Värnamo

ANNONS

AIK gästar IFK Värnamo under lördagseftermiddagen.

Truppen från de svartgula är presenterad - och många nyförvärv finns med.

AIK har gjort ett starkt sommarfönster där de under den senaste veckan plockat in fyra nya spelare

Det handlar om Thomas Isherwood, Onni Valakari, Oscar Uddenäs och Jimi Dos Reis Nikko. Även Stanley Wilson, som tränade med laget i vintras och skrev på ett kontrakt under sommaren finns med i truppen.

De tre förstnämnda finna med i den trupp som reser till Värnamo för omgång 21 i allsvenskan.

Under onsdagen gick Gnaget ut med att det hade blivit problem med registreringen av Oscar Uddenäs och att han hade kunnat missa dagens match.

“Registreringen gällande en av spelarna inte fullbordats rent tekniskt”, skrev dem då på hemsidan.

Men igår kom lugnande besked, situationen var löst och Uddenäs är uttagningsbar till dagens match.

I övrigt meddelades det inatt att Lamine Danne skrivit på för Luton FC - men att han stannar i AIK säsongen ut. Han har i och med resan till England saknats från träningar under veckan men finns med i dagens trupp.



Lagkapten Alexander Milosevic saknas på grund av underkroppsskada.

Truppen:

2 Eskil Edh

3 Thomas Isherwood

4 Sotirios Papagiannopoulos

7 Anton Salétros

8 Onni Valakari

9 Omar Faraj

10 Bersant Celina

11 John Guidetti

12 Axel Björnström

15 Kristoffer Nordfeldt (mv)

16 Benjamin Tiedemann

17 Mads Thychosen

20 Oscar Uddenäs

21 Stanley Wilson

24 Lamine Fanne

28 Ioannis Pittas

30 Ismael Diawara (mv)

37 Ahmad Faqa

43 Victor Andersson

45 Taha Ayari

Ej uttagna:

Alexander Milošević (underkropp, i rehabträning)

Martin Ellingsen (underkropp, i rehabträning)

Aaron Stoch Rydell (ej uttagen)

Abdihakim Ali (underkropp, i rehabträning)

Dino Beširović (underkropp, i rehabträning)

Budimir Janošević (ej uttagen)

Emmanuel Gono (ej uttagen)

Alexander Fesshaie (underkropp, i rehabträning)

Jimi Dos Reis Nikko (ej uttagen)