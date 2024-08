HELGLÄSNING PÅ FD: Därför ömsar AIK skinn under Thomassen

ANNONS

Mikkjal Thomassen är en AIK-succé.

FotbollDirekt har med hjälp av Opta fått fram en bild som ger flashbacks till guldåret 2018.

Så har färöingen hittat tillbaka till tunga och svårmutade Gnaget – som alla känner igen.

Henning Berg lyckades i fjol med uppgiften att rädda kvar AIK i allsvenskan. Till den här säsonginledningen såg det ut som att han tagit nästa steg. Men efter storförlusten mot Malmö FF i våras föll det rejält.

Därefter släppte AIK in flest nål i hela serien. Bara det var så långt ifrån en AIK-identitet man kan.

I somras fick norrmannen slutligen lämna och klubben var då i kritiskt läge. Den anonyme Mikkjal Thomassen tog sen över.

Därefter har bit efter bit fallit på plats.

Trots två inledande förluster mot Gais, fanns det hopp. För det var ett nytt, mer aggressivt AIK man såg.

Därefter har vinsterna kommit efter varandra och klubben har nu fyra allsvenska segrar i rad, fem med cupspelet inräknat.

FotbollDirekt ger här den stora skillnaden som Thomassen har kommit in med.

Det stavas defensiv stabilitet, som gjort att endast laget är seriens formstarkaste lag ihop med Elfsborg och Hammarby.

För tro det eller ej, men Berg hade högre bakomliggande siffror offensivt. Men defensiven är avgörande här.

AIK har färre skott mot sig nu. 13,9 skott mot AIK per match under Berg, mot 8,8 under Thomassen.

Förväntade mål emot var 1,34, nu är det 0,75. Därtill är insläppta mål 0,83 nu, mot 2,25 under norrmannen.

Dagens AIK har samtidigt högre bollinnehav med 51,2. Under berg var det 50,1.

Som exempel kan man titta på senaste AIK-matchen mot BP. Det såg verkligen ut som gamla, klassiska Gnaget, när de valde att stänga butiken. BP kom ingenvart i jakten på kvittering.

Allt detta kan nu underbyggas och bör ge stort hopp för en ny vår för det svartgula Stockholms-laget framöver.

Allt under strecket är snitt per match