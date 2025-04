Honkavaara om målvaktsvalet: ”Ett beslut vi behövde göra”

Filip Manojlovic kastades in mellan stolparna direkt för Djurgården.

Något som FD kunde avslöja under lördagsförmiddagen.

Nu förklarar Honkavaara varför.

– Vi ville kasta in han i elden så snabbt som möjligt, sa han till Max innan matchen.

Filip Manojlovic, Djurgårdens nyförvärv på målvaktsposten, kastades direkt in i hetluften i lördagens bortamatch mot Sirius i Allsvenskans andra omgång. Trots att han bara tränade med laget för första gången på fredagen valde tränaren Jani Honkavaara att starta honom istället för Jacob Rinne, som haft en osäker form och problem med skador.

I en intervju med Max före matchen förklarade Honkavaara sitt beslut:

– Det var ett beslut vi behövde göra. Han (Manojlovic) är van att spela på konstgräs från sin förra klubb. De tränar på konstgräs. Nu vet han namnen på mittbackarna, så det är bra nog, sa Honkavaara.

Tränaren förklarade att valet att starta Manojlovic inte bara handlade om erfarenheten på konstgräs utan också om att han ville få in honom i laget så snabbt som möjligt, särskilt med tanke på att Jacob Rinne är planerad att spela i kommande matcher i Europa Conference League:

– Vi ville kasta in Filip i elden så snabbt som möjligt. Vi vet att Jacob ska spela på torsdag och nästa torsdag också, så det var beslutet vi gjorde,” förklarade Honkavaara.