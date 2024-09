Statistiken visar – Blåvitt försvarar bättre men skapar mindre under Billborn

ANNONS

Förhoppningarna på Stefan Billborn var stora i IFK Göteborg.

Men istället har kurvan sjunkit mer än under Jens Askou.

FotbollDirekt ger här bilden av en defensiv som blivit starkare – men där offensivt ser illa ut.

Stefan Billborns inträde i IFK Göteborg har varit svårt.

Endast två segrar har bärgats och laget är allsvenskans tredje mest formsvaga lag de senaste åtta matcherna.

Med andra ord har Hammarbys förre succétränare inte alls fått den positiva påverkan som man hoppats på, efter Jens Askous avhopp i somras.

Vad många såg framför sig var att Billborn skulle komma in och bygga ett mer anfallsglatt lag, med mycket fokus på dominans.

Men hittills har det snarare varit tvärtom.

FotbollDirekt har med hjälp av Opta plockat fram bakomliggande siffror på Billborns inledning i Blåvitt, jämfört med danske föregångaren.

Då är det tydligt att Askous IFK spelade en mer kontrollerande fotboll. Eller snarare är det Billborns lagbygge som inte väljer den vägen.

För det mest anmärkningsvärda FD fick fram var att antalet långbollar/långa passningar per match ökat markant under den senare.

Från 42 per match under Askou till ett snitt på 63 under Billborn.

Vidare hade Askous lag ett högre snitt i antal passningar inom laget – då minst 10 lyckade passningar efter varandra. Det låg på 9,5 per match under dansken,

Nya Blåvitt har endast 5,4 er match idag.

Det visar en klart mer direkt tränare i Billborn än Askou.

Här ska man ta in att IFK Göteborg har mött tre topp 5-lag i Bajen, Djurgården och Elfsborg. Det gör ju att dessa siffror sannolikt är något missvisande över tid.

Bortsett mot Dif, då Blåvitt faktiskt förtjänade en vinst (slutade oavgjort), har IFK haft det tufft. Framförallt senast mot Elfsborg var det klasskillnad. Boråsarna var flera nivåer bättre där.

Det här förklarar också det rejäla fallet i poängsnitt sedan tränarbytet i somras.

Vårsäsongen gav ett snitt på 1,2 mot nuvarande 0,9.

Å andra sidan har försvaret förbättrats under Billborn.

Skotten mot eget mot och insläppta mål har marginellt förbättrats.

Under Askou låg dessa på 14 skott per match och 1,6 insläppta mål i snitt. Under nya ledarskapet ligger det här på 13,6 respektive 1,5.

I skapade chanser mot Göteborg har även det minskat från 1.77 till 1.37.

Åt andra hållet är Paulos Abraham det tydliga hotet. Han leder laget med flest mål, sex stycken, och flest skott, 37 stycken, samt flest bolltouch i motståndarnas straffområde, 37 stycken.

Thomas Santos, är lagets andra utropstecken offensivt.

Yttern leder i antal vunnet bollinnehav tillsammans med Bajens Nahir Besara (25 stycken).

Vidare har han flest assist (4) och har skapat flest chanser (24) vilket är fler än alla i Blåvitt.