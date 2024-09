"En bra magkänsla" – Thomas Isherwood om flytten till AIK

ANNONS

För en vecka sedan stod det klart.

Thomas Isherwood är en AIK-spelare och kommer att vara det minst ett år framöver.

– I fotboll finns det alltid dörrar som öppnas som gör att man kan stanna längre, säger mittbacken till FotbollDirekt.

Den 18 maj tog SV Darmstadt 98:s Bundesligasäsong slut. I den sista matchen ställdes de mot Borussia Dortmund på Signal Iduna Park. En mäktig inramning men med sämre utfall för “Die Lilien” som förlorade med 4-0 och redan var degraderade från Bundesliga sedan en tid tillbaka.

Mitt i allt detta befann sig Thomas Isherwood, 26, som är uppväxt i Fruängen, Stockholm. Han hade spelat för klubben sedan han lämnade Östersunds FK år 2019 och totalt gjort 54 matcher i den blåvita tröjan. Efter att hans kontrakt gick ut har mittbacken, med rötter i Brommapojkarna och Bayern München, varit klubblös. Detta fram tills att han skrev på för AIK den 26 augusti, en dryg vecka sedan.

– Det känns jätte, jätte bra. Som du sa, jag har varit här i en vecka, men det känns som om jag har varit här längre. Grabbarna har tagit emot mig på ett fantastiskt sätt och det känns riktigt bra. Det känns som om någonting riktigt bra är på gång och laget kommer från fem vinster. Det är en riktigt positiv känsla, säger Isherwood.

När Isherwood anslöt till AIK hade laget tagit fyra raka segrar, några dagar sedan besegrade IFK Värnamo med 1-0 på Finnvedsvallen och Thomas Isherwood fick se sitt lag ta femte raka, från bänken.

– När man spelar med bra spelare så blir man själv bättre. De här grabbarna i laget är otroligt duktiga och de har tagit emot mig på ett bra sätt. Det är ett bra sätt att komma in.

Under ett års tid kommer Thomas Isherwood att bo, arbeta och leva i Stockholm. Tidigare gjorde han det som sagt i Darmstadt, en stad som bjöd på ett passionerat fotbollsfölje.

– Man kan tro att det är lite grått men jag skulle kunna säga att det rakt av är en arbetarklassstad. Det är passionerade människor runt fotbollen och så är det trettio minuter från storstaden Frankfurt, det var det stora derbyt. Men jag hade tre fantastiska år som var väldigt lärorikt och roligt.

Hur länge var du klubblös innan du skrev på för AIK?

– Jag hade min sista match i slutet av maj. Då spelade vi mot Dortmund. Sedan dess har jag varit hemma i Stockholm med familjen. När jag fick höra om intresset från Gnaget var det någonting som sades i min mage att det här är någonting jag skulle vilja göra i sommar… En bra magkänsla. Sen, som jag har sagt tidigare och som alla vet inom fotbollen, ibland kan saker ta lite längre tid och ibland kan saker gå snabbt. Men i slutet av dagen så är jag här. Det tog lite längre tid, men jag är här nu och det känns riktigt roligt.

Trots att Darmstadt avlutade sin säsong i slutet av maj, och Isherwood inte har tränat med någon klubb sedan dess, menar mittbacken att formen är helt okej.

– Formen är att jag kommer in nu i lagträning. Det här är min första vecka i lagträning sedan jag var i Darmstadt. Men jag har hållit igång med min agent som har dragit ihop så att jag kunde köra fotboll med individuella tränare och kört fysbiten och kostbiten. Jag har hållit mig i så pass bra form man kan med personliga tränare. Sen är det ju så att man inte vågar gå in i lagträning direkt så att man inte råkar ut för en tackling eller något. Så på det sättet kommer jag nu in i lagträning och varje dag känner jag mig starkare och lär känna de nya grabbarna.

Det är alltså inte svinjobbigt med två veckor av bara träning nu?

– Jobbigt är det, men extremt nyttigt och roligt. Det finns inga fusk för att komma i bästa möjliga form.

Vad gäller Isherwoods kontrakt med AIK gäller det, just nu, fram till nästa sommar. Däremot menar han att det kan öppnas dörrar för en förlängning.

– Jag har skrivit på ett års kontrakt fram till slutet av juni. Så ser det ut just nu men i fotboll finns det alltid dörrar som öppnas och gör att man kan stanna längre. Men just nu är det ett år i alla fall.

Vad har du för ambition med din tid i AIK?

– Ambitionen är att göra det så bra som möjligt för att representera AIK på bästa möjliga sätt. Jag är ganska enkel på det sättet, det är att jag ska kunna ge 110 procent och göra det på bästa möjliga sätt för att hjälpa laget på det sättet jag kan. Det är mina mål och det har varit mina mål sedan jag alltid varit en liten fotbollsgrabb. Det är att där jag är just nu kommer jag att ge 110 procent av min själ och det bästa jag kan. Det är tekniskt sett mitt mål. Inte svårare än det.

Att spela i Tyskland och Bundesliga innebär att man får uppleva en stark supporterkultur. En subkultur som har mycket gemensamt med den svenska, menar Isherwood.

– Läktarkulturen är också på en hög nivå i Tyskland. De har bra rättigheter för fans, precis som Sverige har, gällande äganderätt och så. Jag är inte jätteinsatt i det men supporterkulturen betyder mycket för tysk fotboll. Det är bra lag med bra supporterkultur, precis som i AIK och den svenska supporterkulturen. Jag gjorde min allsvenska debut 2019, det var faktiskt med Östersund som mötte AIK. Så min första allsvenska match…

På Friends Arena alltså?

– På Friends, ja. Strawberry Arena nu. Då fick jag smaka på AIK-trycket av att vara på plan. Som jag har sagt förut, även fast jag representerade Östersund då så fick man gåshud. AIK hade vunnit guld året innan och det var den första premiären efter det. Det var nånting som var positivt. En positiv känsla av att det är någonting jag vill göra någon gång i min karriär.

Då kanske det inte blir helt dumt att spela Stockholmsderbyn?

– Nej. Derbyn i fotboll är alltid någonting som taggar till en spelare. Det betyder mycket för klubben, för supporterkulturen och för spelarna. Man har själv spelat några derbyn men att få göra det i sin hemstad, det är klart att det blir extra roligt och det taggar till en fotbollsspelare såklart, avslutar Thomas Isherwood.

Efter det pågående landslagsuppehållet spelar AIK mot Malmö FF på Strawberry Arena, söndagen den 15/9 klockan 14.00.

TV: