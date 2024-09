Gais förstärker akademiorganisation – Gerard Nash ansluter under hösten

ANNONS

Gais förstärker akademiorganisation med Gerard Nash.

Detta genom ett samarbete med Ipswich och Aston Villa.

Gais har gått starkt under återkomsten till allsvenskan och nu visar klubben att man också bygger för framtiden.

Göteborgsklubben meddelar nu under tisdagen att man plockar in akademitränaren Gerard Nash under hösten, detta via ett samarbete med Premier League-klubbarna Ipswich Town och Aston Villa.

“GAIS har genom samarbete med Ipswich Town och Aston Villa knutit till sig akademitränaren Gerard Nash under de kommande tre månaderna. Nash kommer att jobba med spelarutveckling i de äldre akademilagen och satsningen kommer även att inkludera en resa till Storbritannien för ett antal spelare", skriver klubben via sin hemsida.

Klubbens tekniska direktör, Magnus Sköldmark, kommenterar rekryteringen.

– Det är väldigt bra för oss att kunna få det här erfarenhetsutbytet, och en möjlighet för våra tränare och spelare att få feedback från en person med starka meriter inom ungdomsfotbollen i England och på Irland.

– Det här projektet kommer också innebära att vi senare i höst får möjligheten att sätta ihop ett lag med unga spelare från vår akademi och åka över till Storbritannien för att möta andra akademilag. Det är inte helt spikat vilka klubbar det blir, men det kan nog bli några namnkunniga lag.

Intervju med Gerard Nash, akademitränaren med meriter från Aston Villa och Ipswich Town, som förstärker GAIS akademi i höst!https://t.co/QzO4YHubbv — GAIS (@GAIS_SE) September 3, 2024

