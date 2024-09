Cornelia Kapocs om flytten till Liverpool: "Det är mycket som är en nivå till"

ANNONS

Cornelia Kapocs har bytt ett LFC mot ett annat.

För FotbollDirekt berättar hon nu om första tiden efter flytten till Liverpool.

– Jag är väldigt stolt, glad och förväntansfull, säger Kapocs.

18 mål på 25 matcher i damallsvenskan ifjol och fem på 14 i år.

Det är Cornelia Kapocs finfina facit i Linköpings FC de senaste 18 månaderna och nu för bara ett par veckor sedan fick detta engelska Liverpool att öppna plånboken och köpa loss 24-åringen.

– Såklart jättekul, jag är väldigt stolt, glad och förväntansfull, säger Kapocs och fortsätter med att berätta hur det kändes när övergången blev aktuell:

– När allting hände så… det blir ju alltid en stor omställning även om man varit förberedd på vissa saker, men när det väl hände gick det ganska fort. Det var mycket känslor men även något jag velat väldigt länge, att ta det här nästa steget. Det känns väldigt bra nu när jag varit här i några veckor och kommit in i det, så det känns väldigt rätt och väldigt bra.

Du säger att det är ett steg du velat ta, är det främst England du har velat gå till eller har det inte spelat så stor roll vilken liga eller land?

– Jo det är klart att det har spelat roll.

– Jag har varit väldigt noga med vilket steg jag ska ta och det är många som tar steget till den här ligan och det tror jag är för att det är ett bra steg att ta.

– Det är utvecklande matcher varje vecka och lagen har bra trupper, det är storklubbar så det finns också förutsättningar att vara det här proffset som man velat vara. Det är klart att den här ligan har det lite extra ifall man jämför med andra europeiska ligor.

– Så när det kom upp så kändes det som ett solklart val.

För Kapocs hann det alltså bli 14 damallsvenska matcher innan flytten till norra England, men i Liverpool har det ännu inte blivit några tävlingsmatcher – detta då Women's Super League ännu inte dragit igång.

24-åringen har alltså gått från att vara mitt i säsong till att återgå till försäsong, något hon medger är speciellt, men något hon samtidigt ser positivt på.

– Det är klart att är speciellt, framförallt då man varit mitt i en säsong med ganska mycket matcher nyligen.

– Jag kände att jag hade en formkurva som gick uppåt i somras, så det är klart att det är speciellt. Sen samtidigt så tror jag att det är bra att få de här veckorna innan seriestarten. Istället för att komma in serie direkt och då inte få sätta några relationer, för då finns det ingen tid för det.

Hon fortsätter:

– Nu är det ändå många träningar och matcher som är till för att just sätta relationerna, se vad tränaren och laget vill. Det finns en hel annan tid att komma in i det och det tror jag gynnar mig väldigt mycket.

– Så på så sätt känns det väldigt skönt, men det är ju lite konstigt att gå från mitt i en säsong till att gå in i en försäsong igen, även om jag ser på det positivt.

För de flesta svenska supportrar som följer Liverpool är klubben synonymt med såväl inhems som europeisk framgång, men vad gäller damlaget så har det varit en stor omställning de senaste åren.

Efter att ha åkt ur högstaligan säsongen 19/20 så tog man sig tillbaka inför säsongen 22/23.

Nu senast stod man för en riktig succésäsong då man slutade på fjärdeplats, att upprepa den bedriften kommer att bli tufft, men samtidigt så vill man självklart inte prestera sämre i år.

– Jo men visst är det väl så och det tror jag att klubben är väl medveten om, säger Kapocs och fortsätter:

– Det som gjordes förra året är väldigt unikt och väldigt bra såklart. Vi har väl inte satt någon målsättning så, men vi vill ju inte vara sämre såklart. Sen vet vi om vissa matcher tog de poäng som de kanske inte skulle ha tagit, men det innebär också att kvalitén finns där, nivån finns där, så lägre än så vill vi nog inte vara men jobbet ska göras och det är väldigt många bra lag uppe i topp-5 som kanske inte var där förra året då Liverpool tog platsen, men det är klart klubben de här kommande åren vill ta en Champions League-plats, så ambitionen finns det.

– Sen är vi väl medvetna om vad förra året var och Liverpool har inte varit i den här ligan jättelänge, sen de kom upp igen.

Du nämner ambitioner och ett bevis på sådana är ju nyförvärv, du är inte ensamma om att plockas in i sommar, men klubben har ju en bild av att du ska göra laget bättre, annars värvar man inte en spelare, hur påverkar det dig?

– Det stärker mitt självförtroende väldigt mycket.

– Jag tycker att jag har gjort det bra de senaste åren i damallsvenskan, jag har bra självförtroende därifrån, som jag känner att jag kan ta med mig in här.

– Sen är det klart att det är väldigt många bra spelare i den här klubben, vi har värvat några offensiva spelare också så det bli konkurrens, men det är det jag vill också.– Det är precis den platsen jag vill vara på, konkurrens men med bra spelare runt omkring sig. Så det ska bli spännande att försöka göra det jag gjort Linköping, ta med de bra sakerna därifrån hit.

Avslutningsvis, du nämnde att ligan känns professionellare, är det något som märks i klubben men kanske även i staden, det är ju en erkänt anrik fotbollsstad?

– Oh-ja, nämen visst är det så, allting är så mycket större på något sätt och det är jättemäktigt, säger hon och fortsätter:

– Bara Liverpool som stad andas fotboll det är Liverpool-tröjor överallt och man märker verkligen hur mycket staden är fotboll, vilket är så häftigt.

– Men också klubben, anläggningen vi tränar på, Melwood, som är herrarnas gamla, bara det att få gå dit varje dag det är speciellt.

– Det är mycket som är en nivå till och det visste jag väl, lite samma sak med truppen, varje träning är mer utvecklande och utmanande. Så det känns väldigt bra, avslutar Kapocs.

I premiären i WSL i år ställs Liverpool och Kapocs mot Leicester City, den matchen spelas den 22 september.