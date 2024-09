Jon Dahl Tomasson motiverar skrällarna mot Azerbajdzjan

ANNONS

Viktor Johansson, Alex Douglas och Yasin Ayari.

Det var Jon Dahl Tomassons tre skrällar i startelvan mot Azerbajdzjan och för förbundets hemsida motiverar dansken sina val.

Alex Douglas var en stor skäll i Nations League-truppen till matcherna mot Azerbajdzjan och Estland.

Ännu större skäll att han nu får chansen från start i Baku i stället för Carl Starfelt bredvid Isak Hien i mittförsvaret, detta i skadade kapten Victor Nilsson Lindelöfs frånvaro.

– Det är en position där vi inte har så många alternativ och nu får Alex den chansen. Han har under de dagar vi haft tillsammans visat att han gör precis samma sak som han gjort i de matcher med klubblaget Lech Poznan som vi studerat, säger förbundskaptenen och fortsätter:

– Han vill spela framåt, han är inte rädd utan modig med bollen och han kan hålla en hög fart. Samtidigt är det en ung spelare som vi behöver ge utrymme och tålamod. Det har gått fort för Alex, men jag tror på honom.

En annan överraskning var att Jon Dahl Tomasson-favoriten Anton Salétros som fick så mycket speltid under träningsmatcherna i mars och juni nu petades på det centrala mittfältet. I stället valde dansken Yasin Ayari, som kom in som reserv i junitruppen. Nu spelar Brighton-mittfältaren ihop med Mattias Svanberg på innermittfältet.

– Jag vet att Yasin tränat väldigt hårt under sommaren, ett till två pass om dagen för att vara redo när han skulle dra igång i Brighton. Han har gjort det bra när han varit på planen i klubblaget. Han är intensiv i sin spelstil utan boll, han gillar att gå in i dueller och försvarar med hög fart vilket är något jag gillar plus att han är en bra fotbollsspelare, säger Tomasson till förbundets hemsida.

Den tredje snackisen i startelvan var förstås målvaktsvalet i skadade Robin Olsens frånvaro. Många trodde på AIK:s Kristoffer Nordfeldt, men det blev den nästan tio år yngre Viktor Johansson i Stoke.

– Viktor har en god erfarenhet. Alla vet att Robin (Olsen) är en briljant målvakt och person, men han är inte här på grund av skada och det är en möjlighet för Viktor, som presterat på hög internationell nivå i England under en längre tid och nu med flytten till Stoke, redo att ta nya steg. Vi har tre väldigt bra målvakter i laget, men det är Viktor som får chans att spela från start.

Den svenska elvan i sin helhet: Viktor Johansson - Linus Wahlqvist Egnell, Alex Douglas, Isak Hien, Ludwig Augustinsson - Mattias Svanberg, Yasin Ayari - Dejan Kulusevski, Alexander Isak, Anthony Elanga - Viktor Gyökeres

