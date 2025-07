Officiellt: Ola Larsson ny sportchef i Öster

Tidigare under måndagen kom rapporterna – nu står det klart.

Ola Larsson tar över som ny sportchef i Östers IF.

– Nästa steg är nu att etablera sig i Allsvenskan för att sedan ta ytterligare kliv framåt, säger Larsson till sin nya klubb.

Ola Larsson lämnade allsvenskan i fjol efter att ha varit verksam som teknisk direktör i IFK Göteborg. Nu står det klart att han återvänder till allsvenskan.

Tidigare under måndagen rapporterade Fotbollskanalen att Larsson kan ta över som sportchef i nykomlingarna Östers IF. En post som den senaste tiden har tagits hand om av Christian Järdler, sedan Jesper Jansson lämnade.

Under måndagskvällen står det klart att Ola Larsson tar över som sportchef i Växjö-klubben och kommer att påbörja sin tjänst den 11 augusti.

– Det ska bli jättespännande. Jag ser att man har haft en resa i klubben de senaste åren som har varit väldigt positiv. Man har byggt upp en publikbas, man har ökat ekonomin i klubben, man har förbättrat truppen och man har gjort fina resultat. Nästa steg är nu att etablera sig i Allsvenskan för att sedan ta ytterligare kliv framåt. Det är något jag tycker ska bli väldigt roligt att vara med att bygga på tillsammans med klubben, säger Ola Larsson till Öster.

Östers klubbdirektör, Jens Magnusson, berättar om rekryteringen:

– Vi har haft en noggrann och strukturerad rekryteringsprocess där vi både haft en intern arbetsgrupp och hämtat in externa perspektiv och vi är mycket glada och stolta att den mynnat ut i att Ola blir en del av Östers IF framöver. Han har en erfarenhet, ett ledarskap och ett strategiskt långsiktigt tänk som kommer att ta föreningen till nästa nivå. Samtidigt är jag tacksam över att Christian Järdler under en tid axlat dubbla roller på ett starkt sätt och jag är övertygad om att han och Ola kommer att kunna jobba väldigt bra tillsammans framöver, säger Magnusson i ett uttalande.

Ola Larsson har förutom IFK Göteborg arbetat för Hammarby och Brommapojkarna.