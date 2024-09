Officiellt: Hakan Bezgin lämnar Nordic United

ANNONS

Nordic United slåss i toppen av ettan norra.

Trots det så lämnar nu huvudtränaren Hakan Bezgin.

Hakan Bezgin kom in som ny huvudtränare för Nordic United inför fjolårssäsongen och under sitt första år så tog han klubben till superettan-kval, där föll man tog mot Örgryte IS.

I år ligger Nordic United på nytt tvåa i tabellen, i skrivande stund åtta poäng efter Umeå FC och nu står det klart att tränaren väljer att lämna.

– Det stämmer. Vi har brutit med Hakan, men det är på hans initiativ, säger klubbens ordförande Töker Halef till LT-sporten

Det är den senaste tidens sämre resultat som ligger till grund för beslutet.

– Med det sagt så kände han att gruppen kanske behövde en ny röst. Vi diskuterade om det verkligen var det bästa och vi var öppna för att han skulle fortsätta, men Hakan vill klubbens och spelarnas bästa, säger Halef till LT-sporten och fortsätter:

– Det här vart stort gjort av honom och det arbete han gjort för klubben de här två åren, det går inte att tacka honom nog för det. Han har gett oss en plats i Svenska cupen och en kvalplats till superettan. På kort tid har han gjort oss till ett etablerat division 1-lag och vi har bara gott att säga om honom.

