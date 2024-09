AVSLÖJAR: Vändningen kring Coulibaly – stannar i United

ANNONS

Ismaila Coulibaly uppges vara oönskad i Sheffield United.

Det har ryktats om en ny utlåning – men han själv ger inte upp i Championship-klubben, enligt FotbollDirekts uppgifter.

Inga förhandlingar om en flytt pågår.

Det har varit ett tufft år för Ismaila Coulibaly.

I vintras anslöt han till AIK på lån från Sheffield United. Någon lyckad sejour blev det dock inte i svartgult.

När lånet gick ut i somras återvände han till United.

Därefter uppgavs mittfältaren förhandla om ett nytt lån i belgiska Beerschot, för drygt en månad sedan. Men det hela sprack.

Under fredagen kom rapporter från brittiska The Star att Sheffield United fortfarande kan sälja Coulibaly, om ett passande bud trillar in.

De ska vara öppna för ett lån på nytt. Grekland och Turkiet pekades då ut som möjliga destinationer, då transferfönstren fortsatt är öppna där.

FotbollDirekt har nu uppgifter om att 23-åringen är inställd på att stanna i United, till 100 procent. Coulibaly ska försöka kämpa till sig en plats.

Vidare ska det för närvarande inte finnas några djupa förhandlingar med andra klubbar om en flytt.

Sheffield United har spelat åtta omgångar i the Championship. Coulibaly har inte spelat en minut av dessa, ännu. Däremot har han gjort två framträdanden i engelska ligacupen.