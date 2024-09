FD-TV: My Cato om flytten till Crystal Palace: "Det är någonting man har kämpat för länge"

ANNONS

Norrköpingstjejen My Cato har valt att gå vidare i karriären.

För landslagsmittfältaren väntar nu ett utlandsäventyr med Crystal Palace.

– Det känns otroligt kul, det är någonting man har kämpat för länge, säger hon till FotbollDirekt.

Nyligen stod det klart att My Cato valt att gå vidare i sin karriär. IFK Norrköping-kaptenen har sålts till Londonklubben Crystal Palace.

– Det känns otroligt kul, det är någonting man har kämpat för länge, att få ta steget till en av världens bästa ligor, säger Cato till FotbollDirekt och fortsätter:

– Så jag är väldigt glad och ser verkligen fram emot det här äventyret i min karriär.

Cato har i tidigare intervjuer öppnat upp om att det fanns intresse från andra och större klubbar, för FD motiverar hon nu klubbvalet utförligt.

– Dels att de är nykomlingar, det känns som en väldigt spännande resa att vara med på. Jag har själv gjort den med Norrköping och det känns liknande här.

– Sen för min egna skull och min utveckling så kände jag att det kan vara bra med ett mellansteg, att gå från IFK Norrköping till en nykomling i Women's Super League, innan man ger sig på de större klubbarna, för att verkligen kämpa om speltid och få mer speltid än vad man kanske fått i de större klubbarna.

Hon fortsätter:

– Sen hade jag väldigt bra samtal med coachen och hon ser på mig samma sätt som jag ser mig som fotbollsspelare, vilket underlättade mitt beslut. Sen är det också en väldigt familjär förening och det lockade mig och det känns verkligen som att de kommer att göra allt för att man ska må bra, vilket är en trygghet för mig också i och med att detta är första gången jag flyttar utomlands och tar ett sådant här stort steg i min karriär.

I Women's Super League återfinns flertalet svenska landslagsspelare, men någon rådfrågning med landslagskamraterna inför flytten blev det inte för Cato, som berättar att hon länge höll allt hemligt, till och med för familjen.

– Nej faktiskt inte.

– När det här kom upp valde jag att hålla det för mig själv, just för att jag ville ta beslutet efter vad min magkänsla sa. Så till en början höll jag det till och med ifrån mina föräldrar, tills att jag kände att det var dags att börja prata om det här.

– Jag har verkligen hållit det för mig själv och tagit beslutet, men sen också för att det inte var ett självklart val för mig att lämna IFK Norrköping som betyder otroligt mycket för mig och jag satt i en väldigt bra position där, jag trivdes väldigt bra där.

– Men till slut landade jag i att det här är bäst för min utveckling och för min karriär.

Hur lyckas man ta de beslutet, du lämnar ju verkligen “din” klubb, du har redan varit tydlig med att du vill komma hem i framtiden, hur tufft beslut är det att ta?

– Det är jättetufft såklart och jag var såhär flera gånger att “det här kanske inte känns bra” men samtidigt då så hade jag pratat med min familj och med min agent och då kände jag att det aldrig kommer kännas helt bra för mig att lämna IFK Norrköping, oavsett vilken klubb det är som vill ha mig så hade det nog aldrig känts helt bra i magen att lämna Peking, så det var ett otroligt tufft beslut, men någonstans kände jag mig redo för det just nu med tanke på var IFK Norrköping ligger i tabellen.

22-åringen fortsätter:

– Det är inte så att de kämpar för att nå en Europaplats och de kämpar inte heller för att hålla sig kvar och då kände jag är det någon gång jag ska ta det här beslutet så är det nu.

– Jag har också varit väldigt noggrann med att IFK Norrköping skulle få väldigt bra betalt för mig, så att när det blev så att Norrköping var nöjda, Crystal Palace var nöjda, då kände jag mig trygg och nöjd i det och det gjorde mitt beslut enklare.

Nu har hon varit på plats i sin nya klubb i lite drygt en vecka och samtidigt som det självklart är mycket nytt så verkar Cato väldigt nöjd med sin tillvaro.

– Jag tycker ändå den har varit väldigt bra, jag har tränat här i ungefär en vecka nu.

– Det är klart att det tar lite tid att komma in i allting, det är ett nytt spelsätt, nya människor runt omkring en, men jag har fått väldigt bra intryck av allting.

– Jag känner verkligen att jag har kommit till rätt miljö, det har varit mycket intryck men också otroligt bra.

En lite speciell situation är dock att ligaspelet i England inte drar igång förens om ett par veckor, något som medfört att det just nu är försäsongsträning som gäller i Crystal Palace.

– Det har varit tufft, väldigt tuffa träningar och det är något jag inte är van med vid den här tiden på året.

– Så kroppen har varit trött, just för att det är försäsong här, men samtidigt så känns det skönt att komma in i en försäsong med laget och liksom påbörja den nya säsongen här och inte komma in mitt i.

– Så på så sätt är det väldigt bra.

Londonklubben knep som sagt uppflyttning förra året och att det kommer att bli en tuff säsong i år är inget Cato hymlar om, även om hon ser positivt på lagets chanser att hålla sig kvar.

– Jag tror absolut att det kommer bli ett tufft år, det är många prövningar när man är nykomlingar.

– Samtidigt känns det som att Crystal Palace verkligen har investerat för att vi ska hålla oss kvar, det är väldigt många nya spelare, vilket man också ska ha förståelse för att det kan ta lite tid att spela ihop laget.

– Men samtidigt tror jag absolut att vi kan hålla oss kvar.

Avslutningsvis, vad har du för målsättning för den här säsong, är det att du ska göra X antal poäng eller spela X antal matcher, vad går du in med för mindset i den här säsongen?

– Just nu är det bara att komma in i allting.

– Att verkligen hitta sin plats här och i sin roll i laget, men sen är jag här för att spela. Jag kommer att göra allting för att få starta varje match, för först och främst känner jag att jag vill utvecklas mycket mer på träningar, ha ett högre tempo hela tiden. Så det är väl min främsta målsättning just nu.

– Jag kommer att kämpa för att ta en startplats i Crystal Palace.

