Sabovic bekräftar intresse från Championship-klubb: "Ingen hemlighet"

Besard Sabovic har blivit en given kugge på Djurgårdens mittfält under årets allsvenska säsong.

Under sommaren ryktades 26-åringen bland annat till West Bromwich i The Championship – ett intresse han nu bekräftar.

– Det är ingen hemlighet att West Bromwich var intresserat i somras, säger han till Fotbollskanalen.

Djurgårdens mittfältare Besard Sabovic har stått för en fin allsvensk säsong och spelat så gott som samtliga matcher. Under sommaren ryktades mittfältaren bort från Sverige, bland att till England. Huruvida West Bromwich faktiskt lade ett bud på Sabovic vill inte spelaren avslöja.

– Haha, det får du ta med Bosse (Andersson), säger han till Fotbollskanalen.

Om intresset från West Bromwich kvarstår eller ej vet inte mittfältaren om. Något han däremot vet om är att han sitter på ett utgående kontrakt.

– Det är en speciell situation som jag är i. Jag har inget klart. Det har inte varit jättemycket kontraktsprat mellan mig och Djurgården. Det har varit ett rörigt fönster, många spelare in och ut, så jag förstår att fokus har varit på det. Men det är klart att det är speciellt när man inte har något klart.

Skulle Sabovic kontrakt inte förlängas vet han om att det finns andra klubbar som. rycker i honom.

– Absolut, gör man det bra och har ett kontrakt som går ut så brukar det finnas intresse.