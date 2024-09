Vladimir Rodic om Martin Foyston: "Det finns ingen relation"

ANNONS

Inbytt och utbytt i toppmötet mot Landskrona Bois.

Efteråt riktade Vladimir Rodic kritik till sin tränare, Martin Foyston.

– Det finns ingen relation, säger Rodic till Smålandsposten.

Vladimir Rodic har gått från att vara given i Östers IF till att allt oftare komma in från bänken.

Inför gårdagens match mot Landskrona Bois hade Rodic inte kommit till spel i de två senaste superettan-matcherna och även om han blev inbytt igår så blev han även utbytt.

Efter matchen så var det en uppgiven Rodic som pratade med klubbdirektör Jens Magnusson och assisterande tränare Daniel Friberg.

– Alla säger ”vi förstår dig”. Då sa jag: ”Okej, hjälp mig då att förstå”. Men jag förväntar mig inte att få en förklaring av dem. Det finns bara en man som bör förklara för mig och han kan inte förklara det, för han säger en sak och gör en annan, säger 31-åringen till Smålandsposten.

Den Rodic syftar på är klubbens huvudtränare, Martin Foyston, och duon verkar inte ha någon relation.

– Det finns ingen relation. Jag sa till honom en gång att relationen var som bäst i januari före jag kom hit, i telefon. Då var den på topp. Så det finns tyvärr ingen relation, säger Rodic till Smålandsposten.

Rodic kontrakt med Östers IF går ut efter årets säsong.

TV: