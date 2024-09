FD listar: Helgens fem bästa svenskar i Europa – vecka 37

ANNONS

De europeiska toppligorna drog igång igen i helgen efter landslagsuppehållet och flera svenskar kom till spel.

Här kommer FD:s Rasmus Hjortling med fem namn som stack ut lite extra.

Efter två veckors uppehåll så var den europeiska toppfotbollen åter igång och såklart så var det flera svenskar som kom till spel runt om i Europa.

FD har tittat lite närmare kring samtliga Blågula-spelare och här kommer de fem namn som stack ut mest under den gångna helgen.

5. Jack Cooper-Love

Anfallaren valde i somras att lämna IF Elfsborg för att testa lyckan i League One och i Burton Albion. 22-åringen har fått en hel del speltid under inledningen av säsongen och i helgen slog han till med första fullträffen i ligan.

Målet som kom i den 71:a minuten borta mot Rotherham United blev även poängräddande och med det så har nu Burton fyra raka utan förlust i League One.

4. Hugo Larsson

Mittfältaren var rubrikernas man under landslagsuppehållet, med mycket fokus på hans kvalité när det kommer till att slå vertikala passningar.

I Blågult blev det ingen speltid men i Frankfurt är han mer eller mindre given och i helgen låg han bakom segern mot Wfl Wolfsburg, via just en vertikal passning.

3. Sebastian Nanasi

Malmö FF:s senaste storförsäljning har verkligen hittat rätt i den franska diplomatstaden.

Nu räckte hans andra fullträff för säsongen "bara" till 1–1 för Strasbourg, men flera rapporter från Frankrike menar på att Nanasi var bäst på plan i kryssmatchen mot Angers.

2. Anthony Elanga

Inledde på bänken i vad som på förhand sågs som en solklar förlust borta mot Liverpool men med dryga halvtimmen kvar fick han hoppa in och agera arkitekt till Nottinghams segermål.

Med en fin passning hittade han Callum Hudson-Odoi som sedan elegant lyckades pricka in segermålet via stolpen.

1. Gustaf Nilsson

Gustaf Nilsson har mer eller mindre vuxit fram och blivit en notorisk målskytt borta i Belgien, men i helgen fick han istället agera playmaker.

Två gånger om hittade den långe svensken fram till Hans Vanaken och med två assist i 3–0-segern borta mot KV Kortrijk så är han bästa svensk ute i Europa denna helg.

