STOCKHOLM. Andreas Alm agerade efter dryga timmen spelad med ett trippelbyte.

Till sist fick han rätt då inhoppande Hammershøy-Mistrati tystade Hammarbypubliken med kvitteringen i 87:e minuten och i stället för tre poäng till tabelltvåan från Södermalm slutade mötet 1-1.

***

Norrköping var inte värda det slutet på första halvlek

I en underhållande, intensiv första halvlek var det IFK Norrköping som hade de flesta och farligaste målchanserna. Ett tag fick Warner Hahn i Bajens mål kämpa hårt för att hålla nollan intakt. Därför var det inte helt logiskt när Hammarby tog ledningen på nick från Erabi efter Madjeds finfina förarbete. Det var också det sista som hände i den första halvleken och klart att man där och då led med IFK som inte förtjänade att ligga under efter sina fina första 45 minuter på ett högljutt Tele2.

Andreas Alm fick utdelning på trippelbytet – till sist

Den andra halvleken inleddes inte alls i samma sprakande tempo utan första dryga kvarten var tämligen tam. För att få fart på sitt lag igen agerade Andreas Alm med ett trippelbyte i 63:e minuten. Ut gick Nyman, Khazeni och Shabani, in kom Prica, Hammershøy-Mistrati och Moberg Karlsson. Men trippelbytet fick länge inte den effekt som Alm hoppats på utan det var snarare Hammarby som tryckte på för ett 2-0-mål. Gästerna såg uddlösa ut framåt efter paus, men så kom ändå den stora chansen i 80:e minuten när “Peking” rann igenom och en grönvit back tvingades rensa på mållinjen. Så nära 1-1 där och det var väl ändå det? Men nej, kvitteringen skulle komma och visst var det en av inhopparna från trippelbytet, Hammershøy-Mistrati, som från nära håll slog till i 87:e minuten och sköt en poäng till sitt Norrköping.

Erabi monumentalt viktig – visade det igen

Med Deniz Gül såld i en sensationell affär till Porto bär U21-landslagspolaren Erabi ett enormt tryck på sina axlar i nummer 9-rollen. Det ser ut som att han gillar den rollen också. Matchhjälte mot Blåvitt långt in på tilläggstid före landslagsuppehållet – och nu var det återigen Erabi som klev fram när han med pannan nickade in 1-0-målet precis före paus. Erabis sjunde mål för säsongen i årets allsvenska ett faktum – och då ska man komma ihåg att han missade större delen av våren på grund av skada. Att tabelltvåan Bajen behöll 21-åringen i sommarfönstret kan visa sig guld värt i jakten på den Europaplats som laget just nu har (tre poängs marginal ner till fyran Mjällby).

***

TV: