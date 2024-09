Galna matchen - målrekord och Kane historisk

ANNONS

Bayern München gjorde nio mål mot Dinamo Zagreb.

Harry Kane gjorde fyra (!) av dem.

Nu är han historisk.

Bayern München premiärspelade i Champions League mot Dinamo Zagreb under tisdagskvällen. Det var ingen tråkig match inte, den bjöd på hela 11 mål, där Bayern gjorde nio och Harry Kane fyra(!).

Harry Kane stod för hela fyra mål i kvällens CL-möte. Inför den andra halvleken ledde tyskarna med 3-0. Målvakten Manuel Neuer tvingades utgå i paus och in i hans ställe kom Sven Ulreich - som släppte in två mål på några minuter.



Men det dröjde inte länge innan Bayern München säkert kunde ta kontrollen över matchen igen där målen fortsatte att rulla in. Nio mål från ett lag är flest någonsin i en och samma Champions League-match.

Fyra av dem kom från Harry Kane som gjorde tre av dem på straff. I och med hans fyra mål är han nu historisk som den engelsman som gjort flest mål i Champions Leagues historia.

Wayne Rooney toppade den listan på 30 fullträffar innan, men nu har Kane gått om och är uppe på 33.

