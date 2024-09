ANNONS

STOCKHOLM. Hammarby välkomnade Benfica med bästa möjliga atmosfär.

Efter drömstarten kom dock två kallduschar som de grönvita inte var värda – och jag tror portugiserna själva känner att de kom lindrigt undan i Stockholm.

Efter 2-1-segern på Tele2 är nu Benfica megafavorit att ta sig vidare till gruppspelet i Champions League.

Bajen var bättre – vilken kalldusch x2

Det var inget snack om saken att Bajen gick in stenhårt med gasen i botten i den här matchen. Mål redan efter kvarten spelad och laget tryckte sedan på för tvåan. Benfica såg skärrat ut, men bjöds in i matchen efter bolltapp som sista spelare i grönvitt och Cristina Martín-Prieto var säkerheten själv i friläget. Bajen tryckte sedan på per omgående igen för snabb replik innan pausvilan, men marginalerna var inte på hemmalagets sida. Den andra halvleken hann sedan knappt börja förrän Benfica gjorde 2-1 i 47:e minuten. En ny kalldusch för Bajen som de inte förtjänade sett till det fina spelet och dominansen i första halvlek.

Nu är Benfica megafavorit

Bajen behövde få med sig ett bra resultat till Lissabon. Det såg ju länge bra ut också, men helt plötsligt blev det i stället 1-2 i baken vilket också blev slutresultatet – vilket är ett mardrömsresultat att vända mot ett erfaret Benfica i de här sammanhangen. I den portugisiska huvudstaden får också de grönvita spelarna klara sig utan sitt stora, mäktiga supportertryck. Det är nog Benfica väldigt glada över som kliver in som storfavorit nästa vecka.

Maffiga flygplanstifot – och visst fick nog Jonna Andersson rätt

Häftigt tifo med ett flygplan och texten "Nu lyfter vi mot Europa" inför avspark samtidigt som inmarschslåten dånade. Ett gäng rödklädda Benficasupportrar nedanför pressläktaren verkade uppskatta den maffiga inramningen då de glatt filmade tifot och halsdukshavet. Jonna Andersson hade inför mötet sagt att hon trodde att portugiserna skulle chockas över atmosfären – och det tror jag hon fick rätt i. En mäktig ljudkuliss som de rödklädda från Lissabon nog inte väntat sig.

