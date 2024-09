Degerfors upp i serieledning – efter sent avgörande

ANNONS

Degerfors ställdes mot Gefle under torsdagen.

Matchen var mållös när den gick in på tilläggstid – då slog Adi Fisic och vann matchen åt “Bruket”.

Segern innebär även att Degerfors går upp i serieledning.

Under torsdagen ställdes Degerfors mot Gefle IF i omgång 23 av superettan. På Stora Valla fick publiken vänta länge innan matchens första mål föll.

När matchuret visade 93 minuter var ställningen 0-0 och hemmalaget gjorde ett byte. Ut gick Erik Lindell och in kom 20-årige Adi Fisic.

Drygt 15 sekunder efter att Fisic byttes in slog Degerfors in en hörna i boxen. Efter lite tumult hamnade den vid Fisic fötter och anfallaren stötte in 1-0.

1-0 Degerfors IF! Adi Fisic avgör mot Gefle IF sekunder efter att han hoppat in för hemmalaget 🔴⚪



📲 Se höjdpunkter från Superettan på Max pic.twitter.com/bmEypcLVKL — Sports on Max 🇸🇪 (@sportsonmaxse) September 19, 2024

Med hemmalagets trepoängare, och Landskrona BoIS förlust mot Örgryte, kliver Degerfors upp i serieledning. Just nu toppar de superettan med 44 poäng, BoIS har skrapat ihop 42 poäng.

I nästa omgång har Degerfors Sandvikens IF borta på Jernvallens Arena, måndag 23 september 19.00. Gefle spelar hemma mot Östersunds FK tisdag 24 september 19.00.