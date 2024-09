Kaos efter derby i Österrike – fans stormade planen

ANNONS

Under söndagen ställdes SK Rapid Wien mot Austria Wien i österrikiska Bundesliga.

Matchen vanns av Rapid – men det var inte det som fångade de flestas uppmärksamhet.

Efter matchen stormades planen av supportrarna –som kastade pyroteknik.

I den österrikiska huvudstaden Wien spelades det fotbollsderby under söndagen – SK Rapid Wien mot Austria Wien.



I hemmalaget saknades svenska Isak Jansson samtidigt som bortalagets Matteo Perez Vinlöf byttes in sent. Matchen vanns av Rapid med 2-1, men det var inte det som drog till sig den mesta av uppmärksamheten efter matchen.

Efter att domaren fört pipan till munnen och förkunnat matchens slut stormade supportrar från båda lagen planen. Detta samtidigt som diverse föremål och pyroteknik kastades och ett par slagsmål bröt ut.

Enligt den österrikiska tidningen Kronen Zeitung ska minst en person ha skadats i samband med händelserna.

Rapid Wiens vd, Steffem Hofman, delar även sin bild med tidningen:

– Det är inte vackert att titta på. Att se saker flyga mot familjesektionen är allt annat än roligt, säger han till Kronen Zeitung.

– Det förstör all glädje. Ingen vill se det som hände. Det oroar mig, sådana saker hör inte hemma på arenan, säger Rapids tränare, Robert Klauss.