Gais 3. Djurgården 0.

Den här överkörningen på ett soligt, septembervarmt Gamla Ullevi kommer “Makrillarna” minnas länge.

Samtidigt kan Dif officiellt vinka adjö till SM-pokalen nu. I stället ska Blåränderna bara sikta in sig på att säkra en Europaplats parallellt med sitt Conference League-spel under hösten – och det kan bli tufft nog.

Lundgren en gigant i septembersolen

Han lurade skjortan av stackars Keita Kosugi innan han frispelade Henriksson till det förlösande 1-0-målet. Väl i andra halvlek lyfte han hur elegant som helst själv in tvåan bakom en maktlös Jacob Rinne. Gustav Lundgren var bäst på plan i Dif-krossen och frågan är förstås befogad om Gais kan behålla 29-åringen nästa säsong så överjävligt bra som han varit för nykomlingen i år. Det är väl åldern som talar emot en flytt – och det borde Gais i så fall jubla över. En gigant på Gamla Ullevi i dag, Lundgren – och den här krossen kommer alla Gais-anhängare minnas länge.

Djurgårdens desperata drag var helt rätt – men visade sig kvitta ändå

Efter en svag första halvlek agerade firma Lagerlöf/Bergstrand direkt i paus med hela tre byten. Fembackslinjen slopades när Peter Therkildsen och Haris Radetinac båda utgick ihop med mittfältsankaret Rasmus Schüller. Adam Ståhl tog över högerbacksplatsen samtidigt som Haarala och Stensson också byttes in. I tio minuter såg draget från Djurgårdens tränarduo att ge effekt. Djurgården satte direkt rejält tryck framåt, men när Marcus Danielson oväntat gick bort sig i duell med ovannämnde Lundgren och där Lundgren i samma sekvens lobbade in 2-0 kvittade trippelbytet. Djurgården såg helt plötsligt paralyserat ut och släppte minuterna senare in 3-0. God natt Djurgården och god natt SM-guldet, nu är det enda viktiga för Dif att säkra en topp 3-plats för spel i Europa även nästa säsong parallellt med Conference League-ligaspelet – och det kan bli tufft nog såsom AIK stormar fram samtidigt som Hammarby och Elfsborg fortsatt ser starka ut.

Första gången som Kosugi verkligen synades – saknaden av Dahl stor trots allt

Samuel Dahls ersättare Viktor Bergh förpassades snabbt till bänken då Keita Kosugi helt enkelt varit bättre. Japanen har imponerat efter Dahls flytt till Roma – och gjort vänsterbacksplatsen till sin. Men mot Gais hade 18-åringen en mardrömseftermiddag. Lundgren och Henriksson utnyttjade båda detta och japanen byttes ut efter 3-0. Det är ingen vild gissning att Bergh startar mot BP på onsdag med tanke på tajta spelschemat, men också på grund av den riktigt svaga insats som Kosugi svarade för under söndagen. Samuel Dahl saknas helt klart – det märktes på Gamla Ullevi.