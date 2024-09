"Jag gör mig redo för att få spela" – Lagerbielke inför matchen mot United

ANNONS

Ikväll kliver Twente in i Europa Leagues seriespel.

Då gör svenske Gustaf Lagerbielke sig redo att tåga in på Old Trafford och möta Manchester United.

– Det är nog den arena som jag har drömt mest om att få spela på när jag var liten, säger 24-åringen till FotbollDirekt.



Efter ett år i Celtic och Skottland har Gustaf Lagerbielke, 24, flyttat till Twente och Nederländerna. Speltiden har varit inledningsvis varit knapp i Eredivisie men Lagerbielke tror starkt på att det kommer att ändras.

Ikväll väntar en stor utmaning och match. Manchester United på Old Trafford i Europa League. Det tycker inte den tidigare Degerfors och Elfsborgsbacken ska bli helt fel.

– Nej, det ska bli väldigt coolt. Det är nog den arena som jag har drömt mest om att få spela på när jag var liten. När de gjorde lottningen med Glenn Strömberg och gänget så var det ett stort jubel på anläggningen när vi fick Man United borta. Det var nog matchen som alla ville ha mest, säger Lagerbielke till FotbollDirekt.

Hur värderar man den sportsliga utmaningen kontra upplevelsen, så att säga?

– Egentligen har jag sett på det som att alla matcher i Europa kommer att vara tuffa. Speciellt i den här första seedningsgruppen, där Manchester United var, var det egentligen bara tuffa lag. Då är det lika roligt att ställas mot det tuffaste, då får man dels se vilket mått vi själva håller och dessutom spela mot ett så stort lag. Jag tror bara att det är positivt.

Hur ser du på dina chanser att beträda Old Traffords gräsmatta?

– Jo, jag hoppas såklart på att få spela. Vi har haft ett tätt matchschema och spelar idag senast, det är bara två träningsdagar till nästa tillfälle. Det kommer att bli en tuff match som sagt så förhoppningsvis behövs det läggas lite extra fokus på defensiven. Jag gör mig redo för att få spela och sen får vi se vad som händer.

Av alla de matcher Lagerbielke har hunnit med att spela kommer, förutsatt att mittbacken kommer till spel, kvällens match att toppa listan.

– Den hade varit väldigt högt upp. Främst på grund av det nog är det tuffaste motståndet jag har ställts mot. Sedan är det är nog den största arenan jag har spelat på också. Det i kombination gör att det blir svårslaget.

En av de åtta matcherna Twente kommer att spela i årets Europa League är en speciell sådan för Lagerbielke. Den 23 januari gästar de nämligen Eleda Stadion och Malmö FF.

– Det ska bli väldigt kul. Både Elfsborg och Malmö var lag jag hoppades på att få möta för att det är kul att komma tillbaka till Sverige och jag har kompisar i båda lagen som det hade varit kul att ställas mot. Nu blev det bara Malmö men det ska bli kul.

Hoppades du mer på Elfsborg i och med din tid i klubben?

– Jo, det gjorde jag ändå. Det hade varit roligt att ställas mot dem. Jag har många goda vänner där, det är en bra arena och supportrar också så det hade varit den roligaste matchen att få.