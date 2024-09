Delad poäng mellan VSK och Blåvitt

ANNONS

Det spelades ett extremt viktigt bottenmöte mellan Västerås SK och IFK Göteborg under torsdagen.

En seger hade gjort mycket för båda lagen.

Istället slutade det 1-1 – och båda lagen var missnöjda.

Västerås SK mot IFK Göteborg. Hitachi Energy Arena, Västerås. Avspark: 19.00.

Det var förutsättningarna under torsdagskvällen. Ett ångestfyllt och extremt viktigt möte mellan två av allsvenskans bottenlag.

I den 21 minuten kom matchens första mål. Detta genom Gustaf Norlin som drev in bollen från höger och passade in centralt till Kolbeinn Thordarsson. Efter en stund hamnade bollen hos nyss nämnde Norlin som smällde in 1-0.

Efter en dryg timme skulle dock Västerås kvittera. Detta genom Daniel Ask som fick bollen en bit utanför Blåvitts straffområde och sedan prickade Boudahs panna och in i mål.

Några fler mål blev det inte och det var två besvikna lag som tog varsin poäng på Hitachi Arena denna torsdagsafton.

Startelvor:

Västerås SK: Fagerström; Larsson, Nsabiyumva, Granath, Bouzaiene – Linday, Gunnarsson, Ask – Boudah, Granath, Jebara.

IFK Göteborg: Karlström - Bager, Svensson, Erlingmark, Trondsen - Thordarson, Kruse - Norlin, Lundqvist, Abraham - Skjellerup.

