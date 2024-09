Öis om chockbeskedet – så hyllas Sören Börjesson: "Speciella tröjor och hyllningsapplåd"

ANNONS

Öis-legendaren Sören Börjesson är död.

Det meddelade klubben under torsdagen.

– Vi kommer uppmärksamma honom med tröjor och en hyllningsapplåd, säger Björn Nilsson till FotbollDirekt.

Det var under torsdagseftermiddagen som vi nåddes av beskedet att Öis-legendaren Sören Börjesson har gått bort. 68-åringen somnade in under natten till torsdag.

Börjesson var en av Örgrytes största stjärnor under 70-talet och ledde klubben till SM-guld 1985. Efter karriären har han jobbat inom föreningen i flera olika roller.

På lördag ställs Öis mot Varbergs Bois hemma på Gamla Ullevi. Då kommer Börjesson hyllas av klubben.

– Det är klart att vi kommer uppmärksamma honom. Antagligen på samma sätt som vi brukar göra, med att spelarna hyllar honom med speciella tröjor som de går in på planen med och sedan håller vi en hyllningsapplåd för Sören innan avspark, säger Björn Nilsson, evenemangsansvarig i Öis, till FotbollDirekt.

Legendaren jobbade inom Öis ända fram tills hans bortgång, och beskedet har lämnat klubben i chock.

– Vi är faktiskt rätt så mycket i chock. Sören jobbade dagligen hos oss. många av oss har jobbat med Sören i många, många. Det är lite chocktillstånd. Jag själv har jobbat med honom sedan 1998, säger Nilsson och fortsätter:

– Vi är en gammal förening och Vi har varit med om liknande saker flera gånger tidigare. Skillnaden är att Sören var en legendar i Öis-kretsar samtidigt som han fortfarande var aktiv och jobbade dagligen på Öis-gården.

