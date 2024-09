Dion Krasniqi om att möta "sitt" Elfsborg: "Vi skojar med varandra hur det ska gå"

ANNONS

Under söndagen möter Kalmar FF Elfsborg, och för Dion Krasniqi, 21, som spelar för Kalmar, innebär det en match mot klubben han är utlånad från.

– Det är klart att det känns lite speciellt, men också roligt att möta gamla lagkamrater, säger Krasniqi till FotbollDirekt.

Kalmar FF tar emot IF Elfsborg under söndagseftermiddagen. Ett KFF som slåss för sin överlevnad i allsvenskan och ett Elfsborg som vill försöka få häng på Europaplatserna.



Dion Krasniqi blev i augusti utlånad från Elfsborg till Kalmar FF i hopp om att få mer speltid, vilket han fått.



– För egen del har det varit kul att få speltid och jag vill bara vara med och bidra så mycket som möjligt till laget.



När FD nådde honom dagen innan match hade han precis klivit av den matchförberedande träningen och kände sig redo inför den 25:e omgången av allsvenskan.



– Den kändes bra, vi kommer från en bra prestation senast som vi ska kunna bygga vidare på och köra fullt imorgon.



Kalmars största akilleshäl under säsongen har varit de defensiva spelet, där de släppt in flest mål av alla lagen i allsvenskan (49 stycken).

– Vi vill sätta det defensiva, det är grunden för allt i matcherna. Oavsett om vi släpper in mål eller håller nollan så är det en jätteviktig punkt som vi alltid försöker jobba på. Om vi märker att något inte funkar försöker vi jobba extra på det och hela tiden minimera våra misstag, tillexempel de målet som vi släppte in mot AIK.

– Men jag tycker våra prestationer har varit bra, vi har bara förlorat en match sen jag kom hit och den hade vi kunnat få med oss en poäng i från.

Idag står han inför en spännande och ovan situation när han ska spela match mot klubben han tillhör, men för tillfället är utlånad från.



– Det är klart att det är lite speciellt att möta laget du är utlånad från men i övrigt är det som en vanlig match. Jag har, precis som resten av laget laddat precis som till alla andra matcher, säger han och fortsätter:



– Jag går in i matchen med samma inställning som alltid, att göra mitt bästa. Men det ska bli kul att möta gamla lagkamrater.

Har du kontakt med några gamla lagkamrater från Elfsborg?

– Ja, jag har kontakt med några.

Även så här dagen innan match?

– Ja, ja, man skojar lite med varandra om hur matchen ska gå o så, det är bara lite bra snack.

På frågan om han känner att han vill visa upp sig från sin bästa sida mot laget han inte fick speciellt mycket speltid hos svarade han så här:

– Nja, jag vill visa upp mig i varje match jag spelar, de är meningen med ett lån också, att få speltid när man inte fått så mycket tidigare.

– Men jag försöker gå in i varje match utan att känslorna ska styra och påverka mig på det sättet. Jag försöker vara mig själv och spela mitt spel så att inte saker utanför ska påverka det.

Kalmar ligger inför denna omgång på en nedflyttningsplats, men likt toppen av tabellen, är det jämnt i botten och allt kan fortfarande hända.



Går man in med en annan typ av känsla inför de sista omgångarna när det är så mycket som står på spel?

– Jo det är klart man gör, det är vinna eller försvinna nu mot slutet. Vi lägger mycket fokus på det och försöker ta så många poäng som möjligt i den här slutstriden.

– Man får förbereda sig så mycket man kan inför varje match, nu är vi i denna position och då gäller det att gå ut och kämpa hårt och göra allt man kan varje match.



Han är enig om att det är en jämn tabell, både i toppen och i botten.



– Det ska bli riktigt kul att se på avslutningen av allsvenskan.

Vad blir nu viktigast för er i dag och resten av säsongen?

– Det viktigaste blir att sätta det defensiva, precis som vi pratade om innan, de är det viktigaste i alla matcher. Sen vet vi att vi är skickliga med boll och har bra rörelse. Vi måste gå ut och kämpa för varandra och göra allt vi kan, resten kommer vi att lösa med vår offensiv.

TV: