SOLNA. Då slogs lagen om SM-guldet, nu om Europa. Det här derbyt var minst lika häftigt som det hösten 2018.

Att John Guidetti, efter alla hån och motgångar, blev den som skulle sänka Bajen med sitt mål i 92:a minuten kommer förstås bli minnesvärt om Gnaget tar den här Europaplatsen.

Det tror jag verkligen också att de kommer göra, för de svartgula har blivit en maskin under Mikkjal Thomassen.

AIK kunde dödat matchen redan i första halvlek

Hemmalaget som bara vunnit och vunnit under Mikkjal Thomassen öste på första 45 minuter i ett rasande tempo och som Anton Salétros var inne på i paus borde de svartgula gjort både ett och två mål i första. Vid maximal utdelning kunde det ha blivit ännu fler mål än så. Bajen såg skärrat ut medan Gnaget såg ut att bäras fram av hemmapubliken. Stolpen var träffad redan efter fem minuter och Warner Hahn svarade för flera klassräddningar. Att Ioannis Pittas inte hittade nätet första 45 som den notiriske målskytt han annars är får ses som lite av en gåta med de chanser som han hade. Nu blev första halvleken mållös och det var förstås Bajen extremt lättade över.

En repris på höstderbyt 2018

Minns ni när AIK och Bajen länge slogs om SM-guldet 2018? Den 23 september det året, ja nästan för exakt sex år sedan, fylldes hela Nationalarenan och det var ett tryck i det derbyt som saknat motstycke de här två lagen emellan sedan Bajen efter åren i superettan kom tillbaka till allsvenskan 2015. Jag minns fortfarande den öronbedövande hettan i det mötet – och inte minst straffsumparen Henok Goitoms revansch och avgörande med kvarten kvar. Nu fick vi uppleva samma sak igen. John Gudettis avgörande i 92:a fick hela Solna att skaka och stämningen i detta derby med alla tifon och med den ljudmässiga inramning i 98 minuter får mig att ranka detta derby som det häftigaste sedan just det 2018.

Nu tappar inte AIK det här – men Bajen min favorit kontra Djurgården

Gnaget har blivit en maskin under Mikkjal Thomassens ledning – och nu är de uppe på Europaplats efter segern mot Hammarby. Den här Europaplatsen kommer de heller inte tappa, det känner jag mig rätt säker på. Bajen nu på fjärde plats har bara två poäng upp till Djurgården och en upp till Gnaget – och jag ser de grönvita som favorit till att norpa den sista Europaplatsen bakom MFF och just AIK. Jag tror inte Djurgården kommer orka. De har sett svaga ut på slutet och ska dessutom dubbelspela under hösten i Conference League. Mitt topp 3-tips: MFF, AIK och Hammarby.

