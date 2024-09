Tung comeback för Forsberg – överkörda i derbyt

ANNONS

Emil Forsberg var inatt tillbaka i New York Red Bulls.

Men återkomsten blev tung i derbyt mot New York City FC – slutade i 1-5-förlust.

Sedan slutet av juni har Emil Forsberg saknats för New York Red Bulls.

Inatt var svenske stjärnan tillbaka i spel i derbyt mot New York City FC.

Dessvärre för Forsberg blev det ingen rolig återkomst. Red Bulls förlorade nämligen med hela 1-5 på hemmaplan.

Redan när landslagssvensken hoppade in så var matchen mer eller mindre avgjord, då New York City ledde med 1-4 efter första halvlek – Forsberg byttes in i 58:e minuten.

Noah Eile spelade hela matchen i Red Bulls försvar.

