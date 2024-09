MFF:s besked: Haksabanovic tvingas till operation

ANNONS

Sead Haksabanovic tvingas till operation.

Det meddelar Malmö FF denna måndagseftermiddag.

Sead Haksabanovic var Malmö FF:s stora prestigevärvning i somras, men det har inte blivit speciellt mycket speltid för yttern som har haft problem med skador.

Nu meddelar Malmö FF att han kommer att opereras.

– Till följd av Seads besvär i ljumskarna har vi efter vidare undersökningar beslutat att genomföra en operation. Operationen kommer att genomföras under veckan och därefter väntas en rehabiliteringsperiod under resterande del av säsongen, säger Jesper Robertsson, ansvarig fysioterapeut i Malmö FF via klubbens hemsida.