Elfsborg i halvtidsledning mot Roma (!)

En av världens största klubbar på Borås arena.

IF Elfsborg mot AS Roma i Europa League.

Efter 45 minuter spel ledde hemmalaget med 1-0 – efter Baidoos kyla från elva meter.

På Borås arena ställdes IF Elfsborg mot AS Roma i Europa League under torsdagskvällen.

Trots digniteten av motståndet var det ett hemmalag som inte visade någon rädsla i den första halvleken.

Redan i den fjärde minuten visade Elfsborg prov på sina snabba omställningar när Arber Zeneli så när hittade in med en farlig boll i straffområdet.

I den elfte minuten kom Elfsborg till sitt första skott på mål. Detta när Baidoo lossat från straffområdets högra sida – dock utan problem för Svilar i målet.

I den 17: minuten var Arber Zeneli, efter en mycket fin en mot en-duell, nära att ta ledningen på Borås arena. Skottet gick på mål men dessvärre på målvakten.

I den 40:e minuten var Arber Zeneli nära att ta ledningen. Detta genom ett volleyskott från straffpunkten som Svilar parerade på ett vackert sett.

I situationen dessförinnan tog klackade Ahmed Qasem upp bollen på Romaspelaren hand. Efter VAR-granskning blåste domaren för straffspark.

Den tog Michael Baidoo hand om och… Gjorde mål! 1-0 Elfsborg efter 44 minuter.

Det blev även den första halvlekens första mål.