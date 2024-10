Arbër Zeneli efter chocksegern mot Roma

ANNONS

Elfsborg superskrällde mot italienska Roma.

Arbër Zeneli var dock inte chockad över resultatet.

– Vi har fördel under 90 minuter, säger han till SVT Sport.

Det var under torsdagskvällen som IF Elfsborg tog emot italienska Roma. Storklubben gick in som jättefavoriter i Europa League-mötet, men det var Boråsarna som gick vinande ur striden.

Elfsborg skrällde och vann matchen med 1–0, efter ett straffmål av Michael Baidoo.

– Jag tycker ändå att vi står upp för oss själva och visar att de ska respektera oss på arenan. Jag tycker att vi gör en fantastisk match från minut ett. Självklart är det en skalp, men jag tycker ändå att vi har fördel under 90 minuter och vi gick vinnande ur striden, säger Arbër Zeneli till SVT Sport efter matchen.

Roma ställde upp med långt ifrån sitt bästa lag. Trots det startade stjärnor som Angelino, Mario Hermoso och Leandro Paredes.

– På pappret har de ganska meriterade fotbollspelare, men allt kan hända på 90 minuter och det tycker jag att vi visar idag (läs igår), säger Zeneli.

