Ny polisstrategi testades under match – Noa svarar

Polisens agerande i matchen mot Sirius och AIK har väckt känslor.

Nu kommenterar Per Engström, sektionschef på Noa händelsen.

– Det finns inga nya direktiv eller några förändringar i den strategi vi har, säger Engström till Aftonbladet.

Förra veckan valde polisen att kliva in på Sirius ståplatsläktare i mötet mot AIK. De är ett agerande som rörde upp känslor starka känslor och där Sirius riktade kritik mot detta genom Fotbollskanalen.

Polisen i region Mitt förklarade att de testade en ny strategi, och att matchen hade valts ut som en av flera med hög risk för ordningsstörningar.

– Den här taktiken bygger på ett underlag från Noa (Nationella operativa avdelningen), säger Roland Komaromi vid polisregion Mitt.

Per Engström, sektionschef på Noa, har under flera år samarbetat nära med fotbollsrörelsen. Han klargjorde att inga nya nationella direktiv har införts och att polisen inte förändrar strategier under pågående säsong.

– Det finns inga nya direktiv eller några förändringar i den strategi vi har. Vi ändrar inte strategi under säsong över huvudtaget. Gör vi det i säsongsmellanrummet, mellan november och februari i så fall. Då gör vi det med SEF och förbundet. Vi gör inget som ska överraska någon och arbetar alltid med SFSU. Vi gör inga förändringar på det sättet, säger Engström till Aftonbladet.

Han poängterade också att han inte har detaljer kring vad som ledde till ingripandet under matchen och hur situationen utvecklade sig.

På frågan om hur han ser på att polisen gick in på läktaren svarade han:

– Om det finns fara för liv och en sådan bedömning görs, är det svårt att säga att de inte får ingripa. Det finns ingen "absolut" regel, vi förhåller oss till den strategi som finns.



