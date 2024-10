Beskedet: U21-landslaget kallar in Ahmed Qasem, Amar Ahmed Fatah och Matteo Perez Vinlöf

ANNONS

Hugo Bolin och Daniel Svensson har flyttats upp i A-landslaget.

Nu står det klart att Ahmed Qasem, Amar Ahmed Fatah och Matteo Perez Vinlöf kallas in till U21-landslaget.

Jon Dahl Tomasson har tvingats kalla in ersättare till A-landslaget och tidigare under söndagen stod det klart att Hugo Bolin och Daniel Svensson kallats in.

Detta innebär att duon lämnar U21-landslaget och nu står det klart att även Daniel Bäckström agerar.

Under kommande samling ställs Sverige mot Nederländerna och Georgien.

