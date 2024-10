Jacob Ondrejka briljerar i Belgien – bland de bästa offensiva spelarna i ligan

ANNONS

Jacob Ondrejka har inlett säsongen i Belgien på ett strålande vis.

I kategorin offensiva spelare är han bland de bästa – i flera parametrar.

Detta sett till antal mål, förväntade mål men också antal skapade chanser, enligt Optas statistik.

I belgiska Jupiler Pro League kryllar det av bra fotbollsspelare. Jacob Ondrejka är en av dessa.

Under de inledande tio matcherna har han startat nio av dessa, och gjort åtta poäng. Ännu bättre har det gått på sistone då han i de fyra senaste matcherna har gjort fem poäng (2+3). I den senaste matchen stod han även för ett klassmål när han behärskat dundrade in 3-0 för sitt Royal Antwerpen utanför straffområdet.

Jacob Ondrejka med mål för andra matchen i rad. Undrar hur lång tid det tar innan han tar nästa steg.



pic.twitter.com/AsF5FrEcp2 — Målargränden (@Malargranden) October 6, 2024

Med sina fem mål och tre assist toppar den tidigare Elfsborgs-spelaren poängligan tillsammans med sin lagkamrat Tjaronn Chery.

Player Team Goals Assists Goals + Assists 1 Tjaronn Chery Royal Antwerp 6 2 8 = Jacob Ondrejka Royal Antwerp 5 3 8 = Vincent Janssen Royal Antwerp 3 5 8 4 Gustaf Nilsson Club Brugge 3 4 7 5 Daan Heymans Sporting Charleroi 6 0 6 = Tolu Arokodare KRC Genk 6 0 6 = Kévin Denkey Cercle Brugge 5 1 6 = Jarne Steuckers KRC Genk 3 3 6 = Nikola Storm Mechelen 3 3 6 = Mario Stroeykens RSC Anderlecht 2 4 6 = Franck Surdez KAA Gent 1 5 6

Det är inte heller så att Ondrejka tar åtta avslut per match och ett av dessa letar sig in ibland. På det som är en tredjedel av säsongen har 22-åringen tagit 20 avslut och gjort fem mål. Var fjärde avslut han tar har gått i mål och det finns just nu bara två spelare som har en bättre procentsats än svensken.

Player Team Shots Goals Shot conversion 1 Luka Vuskovic KVC Westerlo 15 4 27% = Omri Gandelman KAA Gent 15 4 27% 3 Jacob Ondrejka Royal Antwerp 20 5 25% 4 Matija Frigan KVC Westerlo 19 4 21% 5 Adriano Bertaccini Sint-Truidense VV 20 4 20%

Player Team Goals xG +/- 1 Tjaronn Chery Royal Antwerp 6 3.0 +3.0 2 Luka Vuskovic KVC Westerlo 4 1.1 +2.9 3 Jacob Ondrejka Royal Antwerp 5 2.2 +2.8 4 Noah Fadiga KAA Gent 3 0.6 +2.4 5 Mohamed Berte FCV Dender EH 3 1.2 +1.8

Ser man till förväntade mål (xG) bör Jacob Ondrejka endast ha gjort 2,2 mål i årets upplaga av Jupiler Pro League. Av de som överpresterar sitt xG-värde har yttermittfältaren endast två spelare framför sig.

Han kan, som sagt, inte heller bara göra mål.

På de tio matcher Ondrejka har spelat har spelat har han skapat 22 chanser från sin vänsterkant. Där slås han av fem spelare, i hela ligan.

Player Team Chances created 1 Adem Zorgane Sporting Charleroi 38 2 Jarne Steuckers KRC Genk 31 3 Maxim De Cuyper Club Brugge 29 4 Alessio Castro-Montes Union Saint-Gilloise 24 5 Christos Tzolis Club Brugge 23 6 Jacob Ondrejka Royal Antwerp 22 = Noah Sadiki Union Saint-Gilloise 22 8 Vincent Janssen Royal Antwerp 18 = Anders Dreyer RSC Anderlecht 18 = Youssef Maziz Oud-Heverlee Leuven 18 = Konstantinos Karetsas KRC Genk 18



Att skapa chanser kan man till exempel göra genom att slå in passningar i motståndarens straffområde. Det har Ondrejka gjort 60 gånger på tio matcher – vilket gör att han letar sig in på listan bland de tio bästa i den parametern.

Player Team Passes played into the box 1 Adem Zorgane Sporting Charleroi 106 2 Maxim De Cuyper Club Brugge 105 3 Jarne Steuckers KRC Genk 96 4 Dogucan Haspolat KVC Westerlo 91 5 Alessio Castro-Montes Union Saint-Gilloise 73 6 Youssef Maziz Oud-Heverlee Leuven 72 7 Flávio Nazinho Cercle Brugge 65 8 Patrick Pflücke Mechelen 64 = Tjaronn Chery Royal Antwerp 64 10 Jacob Ondrejka Royal Antwerp 60

Graferna nedan kommer från Opta. Den första hänvisar till skapade chanser och passningar in i offensivt straffområde. Den andra till hans avslut och xG-värdet på dessa.