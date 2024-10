"Det lag vi har störst chans att slå" – Alice Carlsson inför St Pölten

ANNONS

Efter ett sent avgörande i Lissabon tog sig Hammarby till gruppspel i Champions League.

Väl där väntar spel mot världen bästa klubblag Barcelona, Manchester City och…

– St Pölten som man har lite sämre koll på om jag ska vara ärlig, säger Hammarbys lagkapten Alice Carlsson till FotbollDirekt.

För två veckor sedan gjorde Cathinka Tandberg 2-0 för Hammarby borta mot Benfica i playoff-spelet till Champions League. Målet innebar att Bajen tog sig vidare till gruppspelet med resultatet 3-2 över två matcher. Det var en bortamatch som hade många olika ansikten, menar lagkaptenen Alice Carlsson.

– Den innehöll otroligt många känslor i alla fall. Jag tycker att vi startar otroligt bra där vi, precis som i hemmamatchen, får in ett 1-0-mål redan efter 15 minuter. Sedan är det en böljande match där de har mycket boll samtidigt som de inte skapar typ någonting. Sedan har vi en otroligt bra lagmoral och jobbar in i det sista. Till slut får Cathinka in 2-0-målet och då är det bara eufori, alltså… helt otroligt.

Trodde du att avgörandet skulle komma där och då?

– Nej men det kom lite från ingenstans där vi inte hade skapat så mycket och inte de heller. Jag vet att det kommer från en inspark som egentligen är lite misslyckad och helt plötsligt kommer Jora (Emilie Joramo) helt fri på kanten och spelar in den till Cathinka som gör mål. Det kommer lite från ingenstans men jag tar gärna ett mål som inte kommer från någonstans om det tar oss till Champions League.

Timmarna efter matchen kunde man tänka sig bestod av att Hammarby satte sig på ett flygplan och reste hem till Sverige. Så var det dock inte och truppen spenderade kvällen på en bar nära hotellet.

– Vi sov kvar på hotellet och precis bredvid låg en liten bar/restaurang eller vad det var. Vi satt där hela kvällen och hade det härligt, men det blev ett ganska lugnt firande ändå.

I och med segern mot Benfica kliver Hammarbys damer in i Champions Leagues gruppspel. Detta genom att ta emot österrikiska St Pölten på På Tele2 arena, imorgon kväll. De andra två lagen i gruppen heter FC Barcelona och Manchester City, två spännande motståndare för Carlssons Hammarby.

– Framförallt hade det varit tufft oavsett vilken grupp man hade hamnat i. Det var bara storlag som hade tagit sig vidare men ju mer man har pratat om det och landat i det så är det en spännande grupp. Vi ska möta världens bästa lag, City som är ett otroligt bra lag och St Pölten som man har lite sämre koll på om jag ska vara ärlig.

Det har inte heller varit busenkelt att hitta rätt material för att scouta morgondagens motståndare. Däremot tror Alice Carlsson att det är laget som Bajen har störst chans att besegra.

– Det har varit svårt att hitta material som ligger i nutid men det är ett bra lag som har varit i Champions League tidigare. Det är väl det lag vi har störst chans att slå om man säger så.

Även om det har varit svårt att hitta nutida videomaterial för att scouta St Pölten vittnar deras fjolårssäsong om att de gjorde lite vad de ville i Österrike. 15 segrar och tre oavgjorda matcher gjorda att de vann sin liga med 14 poängs marginal till tvåan.

– Sedan vet jag inte hur mycket det säger att de vinner alla matcher i Österrike, jag har inte så bra koll på den ligan. Det vi har sett är att det är ett fysiskt lag som vill gå mycket direkt och inte är fega för att slå in bollen bakom backlinjen. Det är någonting vi får vara vakna på. Står vi högt, som vi vill, får vi vara med på att de droppar in den bakom oss i backlinjen.

När Hammarby tog emot Benfica i det första av två playoff-möten löd publiksiffran 12 062. I skrivande stund har Bajen sålt 7 825 biljetter, en siffra som kanske är lite låg för att vara Champions League.

– Det låter så dumt att vi ska “klaga” på något sätt och att säga att “vi borde haft mer publik”. Hoppas gör man dock alltid, jag var med och spelade rekordmatchen mot AIK för några år sedan och min dröm är att få uppleva att det slås. Jag hoppas att det gör det någon av de tre matcherna som är kvar i Champions League på hemmaplan. Är det 8000 imorgon är det såklart en otroligt bra siffra, men det hade varit kul om det kom ett femsiffrigt antal i alla fall.

Nu har ni tagit er till gruppspelet. Vad är nästa steg?

– Framförallt ska jag bara försöka landa i att jag ska spela Champions League, både personligt och som klubb, men jag tror att det blir otroligt viktigt att vi tar det en match i taget. Just nu är det St Pölten imorgon och jag tycker det är skönt att vi startar på hemmaplan där vi är trygga med vår publik och allt vad det är. Det är mycket som händer runt omkring en Champions League-match som kanske inte ingår i damallsvenskan. Då är det skönt att få trygghet på hemmaplan och jag tror inte vi ska börja tänka på vad som ska hända mot Barca och City. Fokus är här och nu.

Jag måste dock ställa en fråga om Barcelona. Hur coolt ska det bli att få åka dit och möta världens bästa lag?

– Det ska jag inte ljuga om, det kommer bli hur mäktigt som helst. Lilla jag trodde aldrig att jag skulle få spela en sån typ av match. Det är jättehäftigt så klart, det tycker jag verkligen.

