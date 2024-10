Elena Sadiku inför Celtics debut i Champions League: “Vi har satt Skottland på kartan”

ANNONS

Redan förra säsongen blev Celtics damlag historiska när de säkrade klubbens första ligatitel.

Under tisdagskvällen kliver skottarna in i Women’s Champions League – för första gången någonsin.

– Vi representerar Skottland, vi visar att det finns bra fotbollsspelare och bra lag här, säger Celtics svenske huvudtränare Elena Sadiku till FotbollDirekt.

Det var i början av 2024 som Celtics damlag presenterade sin nya huvudtränare. Valet föll på den tidigare Kristanstad, Eskilstuna United och Hammarby-spelaren Elena Sadiku, 30. När svenskan tog den skotska giganten gjorde hon det som klubbens första kvinnliga tränare – någonsin.

Flytten till Skottland och Glasgow innebar omedelbar succé. Celtic vann den skotska ligan för första gången någonsin. Nu siktar storklubben på nya framgångar på damsidan.

– Celtic är en storklubb. Om man har de förutsättningarna som vi har på herrsidan, med alla pengar som finns och allt sådant, ska det inte vara svårt att bygga upp något riktigt mäktigt på damsidan, säger Sadiku till FotbollDirekt och fortsätter:

– Det tar tid för klubben att förstå vad man kan bygga och hur unikt det är – men det har blivit en stor skillnad sedan jag kom in. Det känns som att jag har styrelsen på min sida och det finns en vision. Det tycker jag är väldigt intressant att vara med om.

Hur står sig skotsk damfotboll mot svensk?

– Skottland ligger efter Sverige när det kommer till hur långt fram damfotbollen har kommit. Celtic har bara varit professionella i fyra år.

“Där har Skottland inte kommit lika långt”

Damfotbollen är på uppgång över hela världen, men få länder har tagit lika stora kliv på lika kort tid som Skottlands grannar England. Ligan, Women’s Super League, rankas som en av världens bästa, och landslaget vann EM 2022 och slutade två i VM 2023.

Landslagsframgångarna är en stor faktor i den stora utvecklingen i engelsk damfotboll, menar Sadiku. Skottland har förvisso svårt att mäta sig mot sitt granlands landslag – men Celtic kan bidra på sitt sätt. Glasgow-klubben ska nämligen spela gruppspel i Women’s Champions League – för första gången någonsin.

– Vi pratar mycket om hur snabbt det har vuxit. England vann ju EM och det blev ett väldigt, väldigt stort intresse efter den framgången. Där kanske vi inte kan vara lika framgångsrika, för Skottland har inte ett lika bra landslag just nu. Att vi (Celtic) är i Champions League…jag tror ändå att vi har satt Skottland på kartan. Folk är medvetna om att det finns bra lag och spelare här också.

Krävs det ett bra landslag för att spä på intresset?

– Det tror jag ändå. Kolla bara på Sverige. Kolla på hur mycket publik det är jämfört med för några år sedan. Det finns så stora profiler i landslaget med många följare, stort intresse och allt vad det innebär. Där har Skottland inte kommit lika långt.

Hon utvecklar:

– Chelseas damlag har miljontals följare. Det är mycket mer än vad alla allsvenska herrklubbar har. England har kommit väldigt, väldigt långt på grund av profileringen av landslagsspelarna, och Women’s Super League har verkligen tagit i kraft de sista tre åren – och det blir bara större och större.

Du nämnde att ni har satt Skottland på kartan, vill du utveckla?

– Om ligan ska bli bättre måste folk veta att det spelas fotboll i Skottland. Innan jag tog det här jobbet hade jag ingen koll på Skottland, jag hade ingen aning! Jag visste att Celtic fanns, att Rangers fanns och att Glasgow City fanns – men det var ingen som pratade om ligan över huvud taget, säger Sadiku och fortsätter:

– Vi representerar Skottland, vi visar att det finns bra fotbollsspelare och bra lag – det tror jag blir viktigt. För att bli en bättre liga behöver man också få bra spelare att komma hit. Jag känner att det är viktigt för skotsk fotboll att vi är med och att folk inser att man kan spela fotboll i Skottland också.

Även om den skotska damfotbollen ligger efter både England och Sverige menar Celtic-tränaren att klubbens förutsättningar är långt bättre än hur det ser ut på hemmaplan.

– Om du skulle komma hit på besök och få se hur bra vi har det… Förutsättningarna vi har jämfört med i Sverige – det är stor skillnad. Vi bygger en helt ny träningsanläggning bara för oss (damlaget) och akademin. Vi är på Celtic Park varje dag just nu tills träningsanläggningen blir klar. Vi blir behandlade på precis samma sätt som männen när det gäller förutsättningar, allt runt om kring, kläder, you name it.

– Vi kanske inte flyger charter varje dag, men den möjligheten kommer.

“En ganska bra lottning”

Det är under tisdagskvällen som Celtics damer kliver in i gruppspelet i WCL. Storklubben gör det som debutanter i tävlingen och ställs mot nederländska FC Twente i premiärmatchen.

– Jag är sjukt taggad. Många av mina tjejer har aldrig varit proffs tidigare – nu får de vara det. Vi kommer från att ha skrivit historia förra säsongen när vi vann ligan för första gången. Innan vi gick på semester berättade jag för laget vad som väntade oss inför nästa säsong, och då sa jag att visionen var att vi ska spela i Champions League. Vi hade visionen, känslan och drömmen om att spela i gruppspelet. Det blev motivationen för att lägga ned energi och tid, att göra det så bra som möjligt på träningarna för att bli så bra som möjligt, säger Celtic-tränaren.

Hon fortsätter:

– Det jag är mest taggad över är att mina spelare får leva sin dröm. Förhoppningsvis gör det här att de får mer självförtroende och blir mer självsäkra. Det de har åstadkommit på väldigt kort tid är unikt. Sedan fick vi en ganska bra lottning, och vi känner att vi måste ta till vara på det.

I gruppen ingår nyss nämnda Twente, som rankas som Europas 28:e bästa lag av Uefa. Utöver nederländarna ställs Celtic mot tredjerankade Chelsea och spanska jättarna Real Madrid (rankade åtta). Vissa skulle kalla det en mardrömslottning – men inte Elena Sadiku.

Är det verkligen en “bra lottning”?

– Det är en bra grupp för vi kommer lära oss mycket av att möta så stora lag. Jag är medveten om att vi kommer få det tufft. Vi har bara varit proffs i fyra år, och de fyra åren har man inte ens varit professionella i hur man hanterar saker och ting, hur man agerar som en professionell fotbollsspelare. Det är något jag fick ändra på. Men att se hur Chelsea, Real Madrid och Twente uppför sig, det är sådana grejer som jag vill att spelarna ska få sig en tankeställare om för att förstå hur stora Celtic kan bli, säger Sadiku och fortsätter:

– Sedan går vi in med inställningen att vi vill vinna varje match, det finns inget annat på kartan. Såklart blir det tufft. Vi vet hur bra motståndarna är, de har landslagsspelare på varje position vilket vi absolut inte har. Det blir en tuff utmaning men jag ser väldigt mycket fram emot den här upplevelsen. Vi ska gå in med inställningen att vi ska göra allt för att vinna matchen. Det kommer inte att förändras. Jag kommer aldrig gå in i en match och tänka att det är okej att förlora.

Celtic ställs mot FC Twente klockan 21:00 under tisdagskvällen.

