Barcelona föll mot City – Rolfö utbytt

ANNONS

Manchester City tog emot Barcelona i Women's Champions League.

Då förlorade de regerande mästarna när City vann med 2–0.

Under onsdagskvällen ställdes Manchester City mot Barcelona i den första omgången av Women's Champions League.

Hemmalaget City leder den engelska ligan efter tre matcher. Manchester-klubben tog sig till gruppspelet efter att ha slagit ut Paris FC. Barcelona är regerande mästare i WCL och har vunnit två år på rad. Katalanerna leder den spanska ligan med fem av fem segrar.

I Barcelona startade svenske Fridolina Rolfö.

Matchen började i ett rasande tempo och båda lagen letade sätt att få hål på motståndarna. Efter dryga kvarten spelade sig Manchester City genom Barcelona-försvaret. Lauren Hemp drog till från nära håll men stolpen stod i vägen för stjärnan.

Bara minuter senare fick Barcelonas Ewa Pajor ett jätteläge efter slarv från City-målvakten Yamashita. Aleixandri var påpasslig och slängde sig i vägen för polskans skott.

Manchester City hittade in i en fin period och efter en halvtimmes spel kom matchens dittills bästa chans. Miedema spelade loss Park som fick ett jätteläge. Barca-keepern Coll stod för en världsklassräddning och parerade ut skottet till hörna. Bollen slogs in, Miedema nickade vidare och Layzell stötte in 1–0 till hemmalaget.

Efter halvtidsvila var det Barcelona som tog tag i taktpinnen, och katalanerna pressade ned City i jakten på kvitteringsmålet.

Drygt 60 minuter in i matchen drog Clàudia Pina till med ett skott från lång distans. Den inbytte Barcelona-spelaren fick till en riktigt fin träff och bollen såg ut att leta sig in i Yamashitas bortre kryss. I stället gick den strax utanför stolpen.

I den 73:e minuten gjorde Barcelona en förändring. Fridolina Rolfö utgick och ersattes av Esmee Brugts. Bara minuter senare slog Layzell en magisk genomskärare till “Bunny” Shaw. City-anfallaren löpte sig fri, rundade Coll i Barcelona-målet och rullade in utökningen till 2–0.

Det blev också slutresultatet och det var City som gick vinnande ur striden.

I gruppen finns även Hammarby IF och St. Pölten.

Startelvor:

Manchester City:

Yamashita – Layzell, Aleixandri, Greenwood, Casparij – Park, Hasegawa, Miedema – Fowler, Shaw, Hemp.

Barcelona:

Coll – Batlle, Syrstad Engen, Leon, Rolfö – Bonmati, Walsh, Guijarro – Graham Hansen, Pajor, Putellas.