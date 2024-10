Marcus Rohdén om nya drömtillvaron – därför valde han bort Elfsborg

ANNONS

I mars berättade klubbchef Stefan Andreasson för FotbollDirekt att han ville ha hem Marcus Rohdén.

Men det blev ingen återkomst under sommarfönstret.

I stället för att vända hem till Borås flyttade den landslagsmeriterade mittfältaren från Istanbul till Larnaca på Cypern.

– Elfsborg var ett väldigt hett alternativ, men när det här dök upp kändes det som ett bra och häftigt äventyr, berättar 33-åringen för FD.

Sebastian Holmén, Niklas Hult, Johan Larsson, Simon Hedlund och Arber Zeneli har alla vänt hem till Elfsborg.

Stefan Andreasson hoppades också få tillbaka Marcus Rohdén i somras. Mittfältaren har sedan övergången till Crotone 2016 hållit sig utomlands – och det kommer han fortsatt göra kommande två åren.

För när Rohdén lämnade Fatih Karagümrük i somras efter blott en säsong i Istanbul-klubben blev det ingen återkomst till Elfsborg.

I stället kritade han på ett tvåårskontrakt med AEK Larnaca på Cypern.

– Jag har förstått att Andreasson vill ha hem mig och sedan jag flyttade från Elfsborg har vi haft tät kontakt. Jag har många kompisar i laget som exempelvis Niklas Hult och Per Frick, och det är väl klart att Elfsborg var ett väldigt hett alternativ i somras. Så var det verkligen, berättar Rohdén på telefon en ledig dag nere på Cypern innan han fortsätter:

– Jag vägde för- och nackdelar. Jag hade erbjudande från Turkiet som inte kändes helt hundra och när Larnaca dök upp kändes det som ett bra och häftigt äventyr. Jag har alltid sagt att jag ska spela i Elfsborg igen och det är svårt att säga om det hade varit rätt i somras, men vi får se vad som händer i framtiden när mitt kontrakt löper ut.

När jag pratade med Andreasson i våras sa han att du och Viktor Claesson är targets som nästa hemvändare. Har du och Viktor pratat om att komma hem samtidigt?

– Nej, vi har inte pratat om just det. Klart att det hade varit kul och vi är ju tajta, men just det har vi inte diskuterat.

Claesson har varit i ropet då han gått från given i Janne Anderssons landslag till helt utanför under Jon Dahl Tomassons ledning. Även Rohdén var med i Anderssons sista landslagstrupp i november förra året och mittfältaren, som bland annat var uttagen i VM-truppen 2018, har heller inte varit med i någon av Tomassons trupper under våren och hösten.

– Vad ska jag tycka om det egentligen? Jag förstår ju att jag kommit upp i åren och att det är en ny tränare som vill satsa på yngre spelare. Jag levererade väldigt bra i Turkiet och hade jag varit kvar där hade det kanske varit lättare än nu när jag spelar på Cypern, men jag tror det är ganska naturligt att det blivit som det blivit nu med ny tränare och en generationsväxling. Jag ser det inte som något konstigt.

Tror du att du spelat din sista landskamp?

– Det ska väl mycket till… Man vet aldrig vad som händer i fotboll, men chansen är väl större att jag gjort min sista landskamp än att jag ska spela i landslaget igen.

Rohdén och Claesson i landslaget förra sommaren.

För FD berättar Marcus Rohdén att han trivs som fisken i vattnet på Cypern – och konstigt är väl inte det när han under hösten kan njuta av strandliv på lediga dagar. Livsmässigt har han valt sina klubbar med omsorg. Först Crotone i Kalabrien, därefter Frosinone en timme från Rom innan det blev ett år i Istanbul.

– Jag har varit på bra ställen, absolut. Kanske inte de största ställena bortsett från Istanbul, men jag och tjejen trivdes otroligt bra i Italien. Att få komma till Crotone från Elfsborg och spela i Serie A, bo nära havet… Det var väldigt enkelt att leva i Italien, säger 33-åringen och fortsätter:

– Livet i Istanbul var också jättetrevligt, det var ju en helt galen stad. Så mycket människor och så mycket kaos. Det är lugnare på Cypern (skratt).

Mittfältaren säger att fotbollen i Turkiet är bättre än den på Cypern – och att han i Fatih Karagümrük spelade ihop med tidigare Valencia-stjärnan Sofiane Feghouli.

– Man såg verkligen att han fortsatt har otroligt mycket fotboll i sig. Han kanske inte är i sin toppform längre, men vilken fin teknik! Jättetrevlig och hur skön som helst utanför planen, säger Rohdén om den 34-åriga algeriska landslagsmannen.

Hur är fotbollen på Cypern?

– Fotbollsmässigt är den inte som i Turkiet, det går ju inte att jämföra med att möta Besiktas, Galatasaray, Fenerbahce… det är något annat än på Cypern. Men ligan står sig ändå bra, det känns som att jag kommit till ett bra ställe, det här var ett bra steg för mig. Vi trivs väldigt bra här, säger Rohdén och fortsätter:

– Fotbollskarriären varar inte för evigt och kan jag vara utomlands och leva drömmen som utlandsproffs så känns det bra att kunna göra det.

