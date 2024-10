Uppgifter: Ingen Högmo till Hearts – nådde ingen överenskommelse

ANNONS

Per Mathias Högmo uppgavs igår var aktuell för skotska Hearts.

Men nu uppger STV News att det hela har spruckit.

Skotska Hearts befinner sig i en kris just nu. Klubben ligger sist i ligan efter åtta omgångar. Nyligen sparkade de även tränaren Steven Naismith.

Under fredagen kom det uppgifter om att Hearts ville ta in Per Mathias Högmo som ersättare, enligt skotska uppgifter.

Men det här ser nu inte alls ut att bli av.

STV News rapporterar nu att parterna har suttit i förhandlingar, men att det inte gick att komma överens mellan parterna.

Vidare uppges klubbledningen nu ha vänt blickarna mot en del andra, icke namngivna, alternativ.

Tidigare i veckan rapporterade Sportbladet att Västerås SK:s manager Kalle Karlsson var aktuell för Hearts.

