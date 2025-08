Efter sommarens rykten – lagkaptenen stannar i United

Bruno Fernandes har ryktats bort från Manchester United under sommaren.

Nu slår journalisten Ben Jacobs fast att lagkaptenen förblir United trogen även nästa säsong.

Detta då han vill fortsätta resan med storklubben.

Under sommaren har Manchester Uniteds lagkapten, Bruno Fernandes, ryktats bort från klubben han spelat för sedan 2019.

Det mesta handlade, för en tid sedan, om en övergång till Al-Hilal som sades ha lagt ett bud värt omkring 1,3 miljarder för spelaren. Däremot tackade Fernandes själv nej till budet – då han själv inte ville lämna Europa.

– Jag vill stanna på högsta nivå och spela i de största turneringarna, eftersom jag känner att jag fortfarande är kapabel till det. Jag vill fortsätta vara lycklig. Jag är fortfarande väldigt passionerad över den här sporten och jag är nöjd med mitt beslut, sade han till The Athletic då.

Nu slår även journalisten Ben Jacobs fast att Fernandes kommer att bli kvar i Manchester United över nästa säsong – och alltså inte lämna för någon annan europeisk klubb.

Uppgifterna gör gällande att portugisen planerar att stanna minst ett år till i klubben då han vill fortsätta resan med United och stanna i Europa.

Under den gångna säsongen stod Fernandes för 19 mål på 57 matcher och har totalt noterats för 98 mål och 86 assist i United-tröjan.

Bruno Fernandes plans to stay at least one more year at Manchester United.

Al-Nassr made an informal approach, following on from Al-Hilal’s attempt to sign Fernandes before the Club World Cup.

Fernandes’ position remains firm. He wants to stay at #MUFC and continue playing in… pic.twitter.com/DCVGGxN7HX

