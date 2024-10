FD listar: Helgens fem bästa svenskar i Europa – vecka 41

ANNONS

Trots ett pågående landslagsuppehåll har flera svenska fotbollspelare varit i farten under helgen.

Bland annat i England och Italien – där två svenskor blev matchhjältar.

Här är FD:s fem bästa svenskar i Europa under helgen.

Det pågår ett landslagsuppehåll för de svenska herrfotbollsspelarna där U21-landslaget har besegrat Georgien och ska ta sig an Nederländerna ikväll.

För Jon Dahl Tomassons landslag väntar Estland borta i Nations League – efter 2-2-matchen mot Slovakien i fredags.

I Europa har flera svenska fotbollspelare varit i farten och detta på damsidan. FotbollDirekt har tagit fram fem spelare som har utmärkt sig lite extra.

5. Johanna Rytting Kaneryd

Den svenske landslagsspelaren var högst bidragande till Chelseas vinst mot Real Madrid i veckans Champions League-premiär. Under söndagen spelade hon även från start i Londonderbyt mellan Arsenal och Chelsea – i vilken “The Blues” gick segrande med 2-1.

Mot Arsenal spelade Rytting Kaneryd 89 minuter och belönades med betyget 7,2 av FotMob. Således hittar derbyvinnaren in på veckans femteplats.

4. Emma Holmgren

Den svenska burväktaren spelar till vardags i spanska Levante UD. I lördags gästade Holmgren och hennes lagkamrater UD Tenerife på Kanarieöarna i en match som slutade 0-0.

Detta mycket tack vare den svenska 27-åringen som stod emot Tenerifes fyra skott på mål. FotMob gav henne betyget 7,5, vilket i min bok bedöms vara något lågt med tanke på hennes poängräddande insats.

3. Emma Kullberg

Juventus damlag går som tåget i inledningen av årets Serie A femminile. Inför helgens match mot AS Roma stod “den gamla damen” på fem raka segrar, ett facit som skulle drygas ut efter söndagens match.

Den gick alltså Juventus och vann, med siffrorna 2-1. Det var också Emma Kullbergs lag som började matchen bäst då de gjorde två mål i den första halvleken. Nollan hölls så när intakt för den svenska mittbackens Juve innan Roma reducerade i den 93:e minuten.

En solid prestation från Emma Kullberg i ett lag som går som tåget.

2. Sofia Jakobsson

I somras gick Sofia Jakobsson, precis som Kosovare Asllani till engelska London City Lionesses.

I inledningen av Womens Super League 2, alltså andradivisionen, har Asllani och Jakobssons lag inlett strålande och toppar ligan tillsammans med Birmingham City och Charlton Athletic.

I söndags spelade just Charlton mot London City Lionesses på Hayes Lane. En viktig match som svenskornas lag gick segrande ur. Detta mycket tack vare just Kosovare Asllani och Sofia Jakobsson. Den senare stod för imponerande 1+1 i matchen och Jakobssons mål assisterades av just Asllani.

Således hittar Sofia Jakobsson in på veckans andraplats.

1. Evelyn Ijeh

Sedan i vintras har Evelyn Ijeh spelat för AC Milan i Serie A femminile, på lån från mexikanska Tigres UANL. Väl i Italien och Milano har hon spelat samtliga sex matcher i ligan, varav alla från start. I dessa har mittfältaren gjort två mål och det senaste var av stor betydelse för matchens utgång.

I söndags mötte nämligen Ijehs Milan Sampdoria på hemmaplan och matchen var mållös fram till den 71 minuten.

Då såg 23-åringen, med ett skruvat skott i bortre gaveln, till att vinna matchen för Milan som klättrade upp till en fjärdeplats i Serie A.