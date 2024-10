"Hela Sverige och världen ska se mig" – Emmanuel Ekong om debuten i U21 och tillvaron i Serie A

ANNONS

År 2018 lämnade Emmanuel Ekong Sverige och Brommapojkarna för italienska Empoli.

Sex år senare, med två utlåningar i ryggen, spelar anfallaren kontinuerligt i Serie A – och är uttagen till U21-landslaget för första gången.

Succén i Italien var det inte många som såg komma – allra minst Ekong själv.

– Jag hade redan bestämt innan försäsongen att jag ville lämna, säger 22-åringen till FotbollDirekt.

För sex år sedan lämnade Emmanuel Ekong, idag 22 år, Sverige och Grimsta IP för spel i Empolis akademi. Sedan dess har den offensiva spelaren gått under radarn för många då han har varit utlånad till två olika klubbar och haft svårt med speltid på seniornivå.

Speltiden har dock börjat komma i Empoli och som ett kvitto på det blev han uttagen till Sveriges U21-samling. I matchen mot Georgien (3-2) kastades 22-åringen även rätt in i startelvan.

– Det känns jätteskönt faktiskt. Jag är tacksam över möjligheten att få starten på direkten. Jag är såklart alltid redo för att spela men det kändes skönt, säger Emmanuel Ekong till FotbollDirekt.

Hade du väntat på samtalet från Bäckström? Kände du att det var dags?

– Alltså, jag fokuserade mest på mina klubblagsmatcher, sen tar jag allting som kommer dag för dag. Jag tänkte att, om jag gör det bra, kommer det förmodligen att komma men det är ingenting jag väntade på direkt.

Du har regelbunden speltid i Serie A. Det kan inte ha varit oväntat att han ringde?

– Nej, det är inte så att jag blev jättechockad över att han ringde, som jag sa innan. Jag vill fokusera på att göra bra prestationer i Serie A för det kommer att hjälpa mig, om jag presterar bra där.

Att Sverige besegrade Georgien innebar inte bara tre nödvändiga poäng – snarare livsviktiga.

– Tränarna hade ju pratat med mig innan jag kom till lägret, hur viktig den första matchen var för att kunna ta oss till den andra matchen. Det hade inte varit någon mening att spela den andra matchen om vi förlorade den första. Vi alla visste hur viktigt den första matchen var och hur viktigt det var att ta de här tre poängen. Vi tyckte att vi gjorde det jättebra kollektivt som ett lag och vi tog de tre pinnarna, så det var en viktig match.

Emmanuel Ekong i U21-debuten mot Georgien. Foto: Bildbyrån.

När FotbollDirekt pratade med Jacob Ondrejka efter matchen mot Georgien var han inne på att resultatet inte speglade matchbilden. Enligt Emmanuel Ekong har han kanske lite rätt, men det är inte det viktiga i sammanhanget.

– Ja, men det är ju fotboll och allt kan hända inom fotbollen. Som du sa, vi tog ju tre poäng och det var ju det viktigaste. Sen har han kanske lite rätt. Om man kollade på matchen såg det inte ut som att det skulle sluta 3-2. Men, allt kan hända i fotboll.

Det var heller inte långt ifrån att Ekongs debut blev bästa tänkbara och att han som offensiv spelare gjorde mål i sin första match. Det var i sin tur lite frustrerande men långt ifrån det viktigaste.

– Nej, alltså… lite. Men jag är jätteglad för Jusefs skull att han fick göra mål. Det är det viktigaste, att han fick göra mål efter.

Men du hade inte hatat att få in den här bollen?

– Nej, såklart inte. Det är alltid kul att göra mål, men laget kommer före.

I sekvensen innan Erabis 3-1-mål såg det ut som att Ekong åkte på en smäll. Det gjorde han inte, även om det var nära.

– Nej, nej, nej. Jag tror själv att målvakten fick mer ont än vad jag fick. Jag gick till honom och kollade hur han mådde. Jag hoppade bara för att inte göra illa av mig, det var ingen smäll direkt.

“Det är typ som ett facit”

I och med Emmanuel Ekongs många år i Italien som ungdomsproffs är det inte alla som har stenkoll på vilken typ av spelare han är. Det är dock något han eftersträvar, att folk ska få upp ögonen för honom.

– Jag är en explosiv spelare som gillar att gå framåt. Jag älskar att spela en mot en och attackera. Efter varje match vill jag att folk ska fundera och prata om: “vem är den där killen”. Det är alltid målet när jag spelar. Det är så jag skulle beskriva mig själv, en offensiv spelare.

Som son till den tidigare Gais- och Dif-spelaren Prince Ikpe Ekong är det lätt att bli jämförd med sin far. Även om de är lika på många sätt skiljer de sig åt som fotbollspelare.

– Han var ju mer en defensiv spelare, jag är mer en offensiv spelare. Folk som känner igen honom vet att han var en jättekraftfull spelare som dominerade matcherna på mittfältet. Det är ingenting jag är, han var en kraftfull spelare som hade mycket ögon för matchen. Det är så jag skulle beskriva honom, med en bra vision för fotboll.

Prince Ikpe Ekong i duell med KFF:s Henrik Rydström. Foto: Bildbyrån.

Att vara samma spelartyp som sin pappa är ingenting Emmanuel Ekong eftersträvar. Däremot finns det andra aspekter han gärna tar efter.

– Eftersom jag har olika positioner så är det ingenting jag strävar efter. Det finns saker som jag har tagit från honom, till exempel hans självförtroende när han spelade fotboll. Jag har lärt mig jättemycket av det, att ha självförtroende när man spelar. Annars har jag inte tagit så mycket för att vi har olika positioner.

Hur mycket har din pappa hjälpt dig i karriären?

– Jättemycket. Allt som jag har gått igenom eller kommer att gå igenom har han redan gjort. Det är typ som ett facit. Varje gång jag behöver något, eller efter varje match som han kollar, säger han att jag ska göra “det här” bättre. Då är det klart att jag är ödmjuk och tar emot allt.

Är han kritisk?

– Inte lika mycket som han var förut, när jag var yngre. Nu är han mer förståelig. När jag var yngre så var det mycket värre, men nu är det faktiskt lite bättre.

Vad gjorde han då? Hård kritik?

– Inte hård kritik men jag gjorde fler misstag och lätta misstag som jag kanske inte borde göra nu. När man ändå är inne i fotbollen lite mer är det små detaljer som han hjälper mig med.

“Om du gör det bra, då förändras ditt liv för alltid”

Under årets säsongstart av Serie A har Emmanuel Ekong blivit inbytt i fem av Empolis sju matcher. I Coppa Italia, när Empoli spelade mot Torino, fick han chansen från start och gjorde säsongens hittills enda mål.

– Jag är alltid tacksam för att kunna spela i en så stor liga – men jag känner att jag har jättemycket kvar att bevisa. Det har ju gått bra såklart och nu är jag med här i U21 men helt ärligt känner jag att jag har jättemycket kvar att visa – för att hela Sverige och världen ska se mig.

Vad behöver du göra för att nå upp dit?

– Bara fortsätta att spela mitt spel och göra mer av det jag gör just nu. 10 gånger mer, 20 gånger mer, så får man få se hur allt kan sluta.

I somras florerade en del rykten om Ekongs vara eller icke vara i Empoli. Bland annat dök det upp ett rykte om att allsvenska BK Häcken ville värva 22-åringen. Detta samtidigt som Ekong själv hade bestämt sig för att lämna Empoli.

– Det är ingenting jag vill gå in på direkt. Det är ingen hemlighet att jag ville lämna Empoli men till vilket lag kan jag inte direkt gå in på. Det fanns ett par lag som var intresserade faktiskt. Men jag och min familj kände att det var bäst att stanna kvar i Serie A för man har ingenting att förlora direkt. Om du inte gör det bra här direkt så har du alltid alternativ. Men om du gör det bra, då förändras ditt liv för alltid. Så vi tog det här beslutet och just nu så går det jättebra.

Var det fler svenska lag som var aktuella?

– Som jag sa, det är ingenting jag vill gå in på då det inte hände. Det var ett par lag i Europa som var aktuella.

Men det kändes inte lockande alls?

– Det var ingenting som var på en Serie A-nivå.

Att Ekong hade bestämt sig för att lämna Empoli och Stadio Carlo Castellani är något han är glad över inte blev verklighet idag. Däremot kan det såklart bli tal om en flytt i framtiden.

– Nu känner jag såklart att jag kan visa folk vem jag är och att få göra det på en så stor scen som Serie A är livsförändrande. Jag känner att jag vill vara kvar just nu och visa vad jag kan sen får vi se hur allting slutar. Just nu vill jag bara hjälpa laget och göra allt jag kan.

Men det var den bristande speltiden som fick dig att vilja lämna?

– Ja, i början visste jag inte att jag skulle spela. Därför kände jag att jag vill börja spela regelbundet nu. Jag är 22 år och det är viktigt att spela matcher konstant. Det var därför jag ville lämna. Det var inte för att jag inte inte tyckte om eller något sådant. Det var bara att jag ville lämna och spela.

Innan årets försäsong drog igång hade Emmanuel Ekong som sagt bestämt sig för att lämna Empoli. En stark träningsvecka och fortsättning på försäsongen gjorde att tränare Roberto D'Aversa fick upp ögonen för honom.

– Nej, jag hade redan bestämt innan försäsongen att jag ville lämna. Sen, under en träningsvecka såg de mig och tänkte att det inte var samma spelare som under de andra åren. Jag hade en bra försäsong som gick bra, jag gjorde mål och fick spela. Jag gjorde det jag är bäst på, sen fick jag såklart självförtroende från tränaren. Jag har ju också tagit chansen med Coppa Italia där jag fick spela och allting.Det är så det är med fotboll, allt kan vända snabbt.

“En ära att få spela framför det svenska folket”

Under åren i Empoli har Emmanuel Ekong varit utlånad till två klubbar. Först italienska Perugia det första halvåret av 2023 och senare kroatiska NK Istra det andra. Det senare lånet menar Ekong gav honom mycket som spelare.

– Ja, hundra procent. Att få spela regelbundet, speciellt de sista sex månaderna i Kroatien. På försäsongen fick jag spela ganska mycket och det hjälper ju såklart – med erfarenheten och allting. Man vet vad man behöver göra på planen och jag känner verkligen att det har hjälpt mig.

Känner du att det är din största styrka som spelare, ditt självförtroende?

– Alltså, självsäker på ett bra sätt. Det är inte så att jag direkt skryter om vad jag kan göra. Jag tror att alla fotbollsspelare behöver vara självsäkra, då gör man ju det man är bäst på. Det är i alla fall det min pappa har lärt mig, att vara självsäker och tro på dina egenskaper. Det är det jag skulle säga till alla ungdomar i Sverige eller världen, att vara självsäker och tro på dig själv.

Är det den mentala delen där du är som bäst?

– Nu när jag blivit lite äldre, ja faktiskt. Jag skulle nog säga det.

Trots att Ekong idag representerar Sveriges U21-landslag kan han välja att spela för tre olika herrlandslag. Sverige, Nigeria och Italien. Fokus just nu är på Daniel Bäckströms U21-landslag, vad som kan hända i framtiden står ännu inte klar.

– Just nu har jag på mig en Sverige-tröja… Jag spelar för det svenska U21-landslaget och det är mitt fokus just nu. Sen, beroende vad framtiden kommer att säga, det vet jag inte. Men jag har på mig U21-landslagets tröja just nu så det är Sveriges jag spelar för.

Är det ett mål att representera Sveriges herrlandslag?

– Ja, det är det, hundra procent. Det är en ära att få spela framför det svenska folket, framförallt framför familj och vänner. Det är någonting man strävar efter. Jag ska bevisa att jag kan spela på klubblagsnivå först och sen för det svenska herrlandslaget.

Men att representera farsans Nigeria, hur stort hade det varit?

– Det hade varit stort, men jag vet inte. Som jag sa vill jag fokusera på U21 just nu. Om Nigeria eller Italien kommer in i bilden får jag tackla situationen då, avslutar Emmanuel Ekong.

