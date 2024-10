Officiellt: Emelie Lundberg tar över som sportchef i FC Rosengård

ANNONS

Therese Sjögran har lämnat FC Rosengård för Manchester City.

Ersätts gör hon av Emelie Lundberg.

– För oss är det ett självklart val att det ska vara Emelie som tar över efter Therese. säger klubbchef Joel Sandborg via klubbens hemsida.

Fem SM-guld som spelare och fyra till som sportchef.

Ja med den otroliga meritlista så lämnar Therese Sjögran FC Rosengård för att flytta till England och Manchester City.

Rosengård har samtidigt inte behövt jaga någon ny sportchef, utan Emelie Lundberg som redan arbetar i klubben ersättare Sjögran.

– FC Rosengård har alltid varit en framgångsrik klubb med 14 SM-guld och Champions League spel under många år. Det är en klubb som alltid imponerat på mig och jag är stolt och hedrad att få ta över rollen som sportchef där Therese Sjögran tillsammans med Erling Nilsson byggt upp något enormt de senaste 10 åren. Jag har sett på nära håll hur klubben under 2024 arbetat hårt för att åter igen ta hem ett SM-guld, säger hon via klubbens hemsida.

TV: