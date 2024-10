JUST NU: Polisens svar – efter beslutet att tömma Tele2

ANNONS

Polisen har valt att dra in tillståndet till derbyt på Tele2 arena.

Nu har de gått ut med ett svar via sin hemsida.

"Anledningen är att arrangören som ansvarar för den offentliga tillställningen inte bedöms kunna garantera ordning och säkerhet", skriver de via sin hemsida.

Derbyt på Tele2 arena är alltjämt avbrutet sedan bangers och raketer skickats in från Djurgårdens sektion.

Sedan en tid tillbaka har det stått klart att matchen inte kommer att spelas klart med publik på plats, detta efter beslut från Polisen.

– Det som hänt är att polisen har dragit tillbaka tillståndet. Den offentliga tillståndet upphör och publiken får gå hem. Det är polisens beslut, sa matchdelegat Hans Larsson i Max.

Nu kommenterar Polisen sitt beslut via sin hemsida.

"Polismyndigheten har beslutat att upplösa en offentlig tillställning på Tele2 Arena idag söndag den 20 oktober.

Detta efter bedömningen att mindre ingripande åtgärder anses otillräckliga.

Anledningen är att arrangören som ansvarar för den offentliga tillställningen inte bedöms kunna garantera ordning och säkerhet.



Det är arrangören av idrottsevenemanget som har ansvaret att hantera säkerheten kring sitt arrangemang.



Vid matchen har det förekommit utskjutande pyroteknik från läktare in mot plan, användande av explosiver och inkastade bengaliska eldar.

skriver Polisen via sin hemsida.

Samtidigt som detta beslut är taget så har flera Hammarby supportrar ännu inte lämnat arenan och bland annat sjungs “Vi ska ingenstans” från hemmalagets klack.