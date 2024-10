ANNONS

Överkörda i Barcelona och nu väntar tuffast möjliga bortamöte i damallsvenskan.

FotbollDirekts damexpert, Lovina Stafhammar ger sina tankar inför det stundande toppmötet i Skåne mellan FC Rosengård och Hammarby IF.

Efter Hammarbys urladdning mot Barcelona med 9-0 i baken så måste det gälla för Hammarby att ladda om och komma igen. Och det är damallsvenskans tuffaste bortamatch att ladda om till.

Jag tycker att Hammarby ska ta med sig framförallt en sak från Barcelona.

Det är supportrarna.

Att drygt 400 personer har rest från Sverige till Spanien för att se en match, där man visste att Barcelona skulle ha övertaget. Det som man hörde från TV:en var att trots att Hammarby låg under med så många mål hördes bortaklacken hela tiden. Ju mer mål som släpptes in, ju mer lät de. Likt det som Hammarbyfansen sjöng “Always look on the bright side of life” tycker jag att man ska ta med att man hade kul på läktaren, läktarkrossen och att trotjänaren Ellen Gibson fick spela en CL match.

Nu gäller det för Hammarby att ställa om och blicka framåt. Det är damallsvenskans obesegrade och bästa lag man ska möta, Rosengård.

Skånelaget har redan vunnit guldet men kommer ha en enorm tändvätska i att gå obesegrade en hel säsong. Hammarby vill å andra sidan gärna förstöra sviten för Rosengård samtidigt som man vill ta revansch efter domartabben på Kanalplan där domaren dömde bort Hammarbys mål och där vi i efterhand fick reda på att målet borde ha godkänts.

I dagsläget hade den poängen och målet inte gjort sån skillnad men Hammarby vill ha revansch. Jag tror vi kommer se en liknande startelva för Hammarby som senast mot Barcelona, både för att detta är en toppmatch och för att man kan vila spelarna andra kommande matcher. Båda lagen är starka offensivt och har en stark defensiv. För Hammarby gäller det att lura hemmalaget och varför inte göra det genom att starta Smilla Holmberg på högerkanten.

Men det som blir viktigt för Hammarby är att släppa Barcelona och bara ha fullt fokus på det stundade toppmötet.

