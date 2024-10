Tiedemann Hansen avgjorde mot Blåvitt: "Viktigaste målet i karriären"

ANNONS

Benjamin Tiedemann Hansen blev stor AIK-hjälte mot IFK Göteborg.

I den 96:e minuten tryckte han in avgörande 1-2-målet framför AIK-fansens kortsida.

Efteråt var han minst sagt nöjd.

– Såklart det viktigaste målet i karriären, säger han.

AIK vann mot IFK Göteborg efter stort drama i slutminuterna.

När Gnaget gick mot en 0-1-seger kvitterade Sebastian Ohlsson i den 88:e minuten.

Där och då tungt slag mot gästerna på Gamla Ullevi.

Men det svartgula laget hittade ny energi och avgjorde i den 96:e(!) minuten från Benjamin Tiedemann Hansens panna.

Målet kom från en frispark från mittlinjen. Valakari passade bollen ut på vänsterkanten där Bersant Celina kom löpandes fri. Han spelade in bollen på ett via en chip. Bollen kom perfekt till Tiedemann Hansen som nickade in bollen över den långa Jacob Karlström i Blåvitt-målet och in i mål.

Kort efteråt blåste domaren av och AIK stod som segrare med 1-2.

Matchhjälten berättade efter matchen om hur han upplevde målet.

– De (IFK Göteborg) placerade alla i egen box. Det var meningen att vi skulle spela [Bersant] Celina in centralt. Men domaren blåste av när Celina kom mot och då täckte Tomas Santos Celina centralt. Då gick Celina djupt istället och lade en väldigt bra chip in i boxen.

– När bollen kom såg jag att [Jacob] Karlström kom ut…då var det skönt att kunna lägga bollen över Karlström in i mål.

Han är ju två meter lång…

– Exakt, det var därför jag tänkte prova att lägga den över honom. Men det var bra.

Hur är det att vara förbi Djurgården i tabellen?

– Det är skönt, men vi måste vara där om tre matcher.

– Precis nu ska vi njuta. Men förlorar vi sista tre matcherna så spelar den här ingen roll.

Ni har ju tagit in 15 poäng på Djurgården under hösten. Vad tänker du om det?

– Det visar bara vad som gror i laget. När man är ett lag före individuella prestationer, så vi komma långt.

– Det var några av våra tuffaste matcher vi hade i somras, efter semestern, då var vi väldigt ärliga om att vi ville vara mer av ett lag, istället för att vara komfortabla. Vi måste vara ärliga och tuffa, det tycker jag att vi är nu. Vi vann den här matchen och vann mot Hammarby i 93:e minuten.

– Det är en bra känsla nu och vi måste fortsätta.

Vilket lag känner du är största hotet om tredjeplatsen?

– Det är svårt. Djurgården är ju ett bra lag och de kommer säker ut med ny energi (efter tränarbytet).

Tror du att de tjänar på tränarbytet?

– Vi gjorde det ganska bra efter tränarbytet och Häcken har kommit igång ganska bra efter tränarbytet. Vi vet att Elfsborg har det ganska bra nu (efter att Oscar Hiljemark tog över i somras).

– Det är svårt för mig att säga, vi får se efter sista tre matcherna.

Är du överraskad av att Djurgården tar det här beslutet i det här läget av säsongen?

– Det har jag ingen åsikt om. Men det var skönt med tre poäng och ett mål idag.

Hur står sig det här målet i karriären?

– Såklart det bästa och viktigaste. Att få avgöra minut 96:e minuten på en fullsatt stadion, framför våra egna fans. Så som vi har spelat efter semestern, kan vi fortsätta på samma sätt i sista tre matcherna…såklart det viktigaste målet i karriären.

