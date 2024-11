Efter FD:s avslöjande: Klubbarna splittrade kring förbundets finalförslag – "Förkastligt"

ANNONS

Svenska fotbollsförbundet kan förändra cupfinalen.

En fråga som Sef-klubbarna är splittrade i.

Det framgår från FotbollDirekts undersökning av inställningen till det nya förslaget.

– Fixa inte det som inte är trasigt, säger en klubbrepresentant till FD.

Det var i slutet av oktober som FotbollDirekt kunde avslöja att Svenska fotbollsförbundet undersöker möjligheten att göra en förändring av svenska cupen. Det nya upplägget skulle betyda att finalen på herr- och damsidan spelas under en och samma helg, och att ny, neutral finalarena blir Strawberry arena i Solna.

Uppgifterna bekräftades av Andrea Möllerberg, generalsekreterare på SvFF.

– Det är någonting vi tittar på och undersöker hur landets elitklubbar ser på förslaget. Vi har förhoppningar om att kunna skapa en större fotbollshelg i Stockholm med flera event samtidigt i svensk fotboll, sa Möllerberg då till FotbollDirekt.

Förbundets nya förslag kommer att diskuteras under 2025 och en potentiel förändring skulle tidigast kunna bli aktuell inför finalen 2026.

Nu pågår en process där Möllerberg och SvFF undersöker intresset bland elitklubbarna om en förändring av finalupplägget.

– SvFF skickade ut en enkät för att skaffa sig en första uppfattning av vad klubbarna tycker, säger Svante Samuelsson, sportchef på Svensk elitfotboll, till FotbollDirekt.

Svensk Elitfotboll (Sef) är intresseorganisationen för klubbarna i allsvenskan och superettan. Sef representerar elitklubbarna i sportsliga, ekonomiska, kommersiella och administrativa frågor.

För att ta reda på hur Sef-klubbarna ställer sig till en förändring av cupfinalen har FotbollDirekt genomfört en stor enkätundersökning kring inställningen till förändringen.

Negativ inställning till förslaget

FotbollDirekt har varit i kontakt med samtliga 32 Sef-klubbar (allsvenskan och superettan) för att ta reda på hur förbundets förslag har mottagits. Av 32 klubbar har 29 valt att medverka, tre klubbar har valt att tacka nej.

Den övervägande inställningen till förslaget att förändra upplägget för finalen är negativ, visar FotbollDirekts undersökning. 14 klubbar (43,8%) har svarat att de inte kommer att stödja förbundets förslag, medan sju klubbar (21,9%) inte har har tagit ställning till frågan.

Så ställer sig Sef-klubbarna till förbundets förslag.

– Vi tycker att det är förkastligt, säger en klubbrepresentant.

– Utvecklingen som har varit i cupen verkar fungera väl, så vi ser inte skälet till att man ska ändra det just nu. Don’t fix what’s not broken, säger en annan.

Samtidigt utrycker flera klubbar en positiv inställning till förslaget. Åtta klubbar (25%) svarar att de kommer stödja förbundets förslag om att spela finalen på neutral plan.

– Vi ser positivt på det, förutsatt att man utreder konsekvenser noggrant och synliggör för- och nackdelar innan beslut, säger en klubb.

– Det kommer vi visa att vi stöttar, svarar en annan.

“En för stor kostym”

Nästan samtliga klubbar som uttrycker en negativ inställning till förslaget pekar på publikintresset som den största nackdelen till att spela finalen i Stockholm.

Det nuvarande upplägget ser ut på så sätt att hemmaplansfördelen i cupfinalen lottas. Därefter fördelar matcharrangören, SvFF, antalet biljetter för respektive lag.

Nackdelen med att spela finalen på Strawberry i Stockholm, enligt klubbarna, är att det kan bli lång resväg för vissa klubbar, något som kan påverka publikintresset.

– Alla lag har inte publikutvecklingen som toppklubbarna har. Då är möjligheten att arrangera en cupfinal på sin hemmaplan avgörande för att det verkligen ska bli ett så stort intresse som cupen faktiskt har, säger en klubbrepresentant.

– En final mellan till exempel Häcken och Gais ska inte spelas på Strawberry i Stockholm – jag tycker att det är bättre att den spelas i Göteborg, svarar en annan.

Samtidigt utrycker bara sex klubbar (20,7%) att Strawberry arena är den bästa spelplatsen för cupfinalen. 31% av klubbarna anser att nationalarenan inte är den bästa arenan för en sådan lösning. Strawberry, som har en publikkapacitet på runt 50 000 vid fotbollsmatcher, anses vara allt för stor för att fylla.

– Det är knappast troligt att man fyller hela Strawberry. Vad ska man göra om en mindre klubb går till final? säger en klubbrepresentant.

– Strawberry är den sämsta arenan. Det är en för stor kostym för cupfinalen, säger en annan.

– Man har ju provat det förut. Det blir cupfinaler utan publik om det är två Göteborgslag som ska spela i Stockholm till exempel. Det blir aldrig någon succé, fyller en tredje klubb i.

Inför säsongen 2013 valde förbundet att spela cupfinalen för herrarna på dåvarande Friends arena (nu Strawberry). Finalerna 2013 mellan IFK Göteborg och Djurgårdens IF och 2014 mellan IF Elfsborg och Helsingborgs IF spelades på nationalarenan, innan förbundet valde att gå tillbaka till det tidigare upplägget. Beslutet grundade sig då i att finalen 2014 enbart lockade 3 423 åskådare, vilket bedömdes vara alldeles för lite för en final i svenska cupen.

Nationalarenan gapade tom under cupfinalen 2014. Foto: Bilbyrån.

Flera klubbar ger utryck för att en lösning skulle kunna vara att ha flera olika spelplatser att välja på.

– Vi hade en idé om att man borde ha tre alternativ så att inget lag får hemmaplansfördel. Om det inte är möjligt är vi positiva till att man låser Strawberry arena till finalarena.

Arenorna som nämndes mest frekvent som alternativ till Strawberry arena.

“Det är bara så det borde vara”

Samtidigt som flera klubbar är negativa till förslaget utrycker en fjärdedel av Sef-klubbarna att man kommer att stödja förbundets förslag.

Det vanligaste svaret bland de som är positiva är att förslaget skulle medföra en ökad sportslig rättvisa när inget av finallagen får hemmaplansfördel.

– Neutral plats ger de tävlande lagen likartade förutsättningar, vilket vi i grunden är positiva till, säger en representant.

Några klubbar menar att man bör hämta inspiration från internationell fotboll, där cupfinaler ofta spelas på en förutbestämd, neutral arena.

– Det är bara så det borde vara, säger en klubb.

– Det borde aldrig ha varit något annat än neutral plan, fyller en annan representant i.

Samtidigt finns risken att förslaget om att spela finalen på neutral plan får motsatt effekt. Om Svenska fotbollsförbundets förslag går igenom, samtidigt som AIK (som till vardags spelar på Strawberry arena) går till cupfinal skulle Stockholmsklubben få hemmaplansfördel.

– Den är ju inte speciellt neutral om AIK skulle spela i en final, säger en klubb.

Svenska fotbollsförbundets förslag om en förändring av cupfinalen kommer att diskuteras under 2025 och kommer som tidigast påverka finalen 2026.