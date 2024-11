Frågetecken runt en förändring av cupen: “Är vi mogna för det?”

ANNONS

Svenska fotbollsförbundet vill förändra finalen i svenska cupen.

Ett förslag som kan vara positivt, menar Sef.

Däremot kvarstår en mängd frågor att reda ut innan en förändring kan bli verklighet.

– Vi konstaterade att det är ganska många områden som måste diskuteras – då behöver vi mer tid, säger Svante Samuelsson, sportchef i Sef, till FotbollDirekt.

Det var i slutet av oktober som FotbollDirekt kunde avslöja att Svenska fotbollsförbundet tagit fram ett förslag om att förändra finalen av svenska cupen. Förbundets förslag skulle innebära att finalen på både herr- och damsidan spelas under en och samma helg, med nationalarenan Strawberry arena som förutbestämd finalplats.

Förbundets förslag har tagits upp med Svensk elitfotboll (Sef), intresseorganisationen som representerar de 32 elitklubbarna i allsvenskan och superettan.

– Tanken med en gemensam cuphelg är i grunden förbundets idé. Vi (Sef) har landat i att vi behöver lite mer tid för att undersöka frågan och väga för- och nackdelar. Det som är aktuellt nu är att titta på frågan inför nästa upplaga av svenska cupen (2025/26), säger Svante Samuelsson, sportchef i Sef, till FotbollDirekt.

Han fortsätter:

– Vi känner att vi först behöver utreda frågan ur ett bredare perspektiv. Det finns olika synpunkter och inspel hos våra klubbar som det krävs lite mer tid att resonera kring– nu har vi skaffat oss den tiden i och med att diskussionen gäller inför kommande upplaga.

Tillsammans med förbundet kommer Sef att diskutera och utreda frågan under 2025, och en potentiell förändring kommer som tidigast att påverka cupfinalen som spelas under 2026.

“Är vi mogna för att gå tillbaka till det igen?”

Redan för runt tio år sedan testades ett liknande upplägg, med blandad respons. När cupfinalen 2013 mellan IFK Göteborg och Djurgårdens IF spelades på Friends arena (nu Strawberry) tog sig strax över 20 000 åskådare dit. Året därefter, när IF Elfsborg ställdes mot Helsingborgs IF i finalen, var det bara 3 423 åskådare på plats på dåvarande Friends. Efter publikfiaskot valde Svff att överge idén som nationalarenan som fast finalarena.

Att Svenska fotbollsförbundet nu öppnar för en återgång till ett snarlikt upplägg skulle kunna få stora konsekvenser på cupfinaler framöver.

FotbollDirekt har varit i kontakt med samtliga 32 elitklubbar om inställningen till förbundets förslag, och det är inte en överväldigande positiv syn från klubbarnas sida. Av 29 medverkande klubbar (tre valde att inte medverka) uttrycker 14 (43,8%) att de inte kommer att stödja förbundets förslag, medan sju klubbar (21,9%) inte har har tagit ställning till frågan.

Enligt Samuelsson är Sef inte nödvändigtvis negativa till förslaget, men det krävs mer noggrann eftertanke och en större utredning av potentiella konsekvenser.

– Det är en intressant tanke och det är mycket möjligt att vi kan landa i det. Frågan är dock större och lite mer komplex än vad som först kan tyckas. Därför landade vi att vi tar diskussionen inför kommande säsongs tävling, säger Samuelsson.

Vad är det för frågor som behöver diskuteras?

– Dels är det frågan om vi ska spela på en fastställd arena som vi gjorde förr. Vi gick ifrån det av en anledning – är vi mogna för att gå tillbaka till det igen? Ska det bara vara endast en arena som är aktuell, eller kan man tänka sig att det finns alternativa arenor beroende på vilka som är de två finallagen? Vi behöver diskutera sportslig rättvisa, säkerhetsfrågor och ekonomi. Får vi dit publiken? Funkar det med spelkalendern som är väldigt kompakt som det är? Det är sådana detaljer som vi måste titta på tillsammans med förbundet för att ta ett klokt beslut.

Hur mycket kontakt har ni haft med förbundet?

– Vi har tidigare under året förstått att förbundet har gått i dessa tankar. Det är i grunden positivt att man har idéer för att utveckla svensk fotboll och våra tävlingar – det är bra! konstaterar Samuelsson och fortsätter:

– Svff skickade ut en enkät för att skaffa sig en första uppfattning av vad klubbarna tycker. Det är också bra, men någonstans i den processen konstaterade vi att det är ganska många områden som måste diskuteras. Då behöver vi lite mer tid.

“Kan ha motsatt effekt”

En del av förbundets förslag gäller att skapa en stor fotbollshelg runt cupfinalen. Finalen på både herr- och damsidan kommer spelas under samma helg (på samma arena), samtidigt som fotbollsmänniskor samlas runt konferenser och seminarier i samband med finalen.

Upplägget grundar sig delvis i att synliggöra finalen på damsidan för att skapa ett mer jämställt förhållande mellan herr- och damfotbollen. En klubbrepresentant som FotbollDirekt har varit i kontakt med utrycker en oro för att det snarare skulle få motsatt effekt. Personen i fråga ser att i stället för att lyfta fram finalen på damsidan riskerar den att bli överskuggad av herrfinalen.

– Det är en god tanke, men jag tror att det kanske kan ha motsatt effekt. Jag har svårt att se att det här är så välplanerat, säger klubbrepresentanten.

Kan det bli så som klubbrepresentanten säger?

– Möjligen är det så, säger Samuelsson och fortsätter:

– Det är ytterligare ett exempel på en fråga som vi måste diskutera igenom, så att effekten blir den vi avses och inte någon annan. Spontant känns det som att det finns många positiva delar i förslaget. Man skapar en gemensam helg för både herr- och damfotbollen, man kan koppla på finalerna i Ligacupen P19, P17 och P16, ha konferenser och seminarier och samla fotbollsmänniskor.