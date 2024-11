TRE PUNKTER: "En dominans som sällan skådats"

ANNONS

STOCKHOLM. Svenska mästarna Rosengård besegrade Djurgårdens IF med klara 3-0 under lördagen i det som var den sista omgången av årets damallsvenska.

Mycket inför, och med stor sannolikhet efter handlar om Caroline Seger då hon i dag spelade sin sista match som elitspelare i karriären.

Här är FD:s Moa Janssons tre punkter från matchen.



Rosengård visade så tydligt varför de är svenska mästare 2024. Att tänka på att de vunnit alla matcher förutom en i år är faktiskt helt otroligt. Det är spektakulärt och imponerande på en ny nivå. De är en dominans som sällan skådats - en historisk prestation. Idag visade det återigen en hög klass och ingen kan i närheten mäta sig med detta Rosengård. De visade upp ett bländande passningsspel, skicklighet med boll och överlägsna i en mot en-situationer. En fin prestation som avslut på en fin säsong helt enkelt. Nu ska de få lyfta den efterlängtade pokalen och jag hoppas de får fira detta rejält under lördagskvällen. Det förtjänar dem.

Caroline Seger avslutade sin otroliga fotbollskarriär på bästa möjliga sätt när hennes lag, FC Rosengård, besegrade Djurgården i vad som var hennes sista match i karriären. Att avsluta med en seger i all ära, men att avsluta med att vinna ytterligare ett SM-guld är otroligt. Bättre kan det ju faktiskt inte bli.

Det var, vad jag kan gissa, en känslofylld avslutning för Seger och att hon fortfarande håller måttet på denna nivå är det inget snack om. Det finns inga tvivel om att hon varit en av Sveriges bästa och mest respekterade och älskade spelare.

Djurgården är inte ett dåligt fotbollslag, men de hade det tufft idag, precis som i sina två senaste matcher. Att ställningen bara var 1-0 i halvtid var något de hade anledning att vara tacksamma för. Redan fem minuter in i andra halvlek släppte de dock in ytterligare ett mål, vilket markerade starten på en svår halvlek för dem. Sanningen är att matchen hade kunnat avgöras redan under första halvlek, då gästerna dominerade både i speluppbyggnad, en mot en-situationer och i antalet skapade målchanser. Djurgården lyckades dock hålla emot defensivt under första halvan av matchen, men i andra halvlek blev det allt tyngre, och siffrorna sprang till slut iväg rejält till fördel för gästerna.