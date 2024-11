Allsvenskan har aldrig varit mer populär – tre nya publikrekord 2024

ANNONS

Allsvenskan och superettan lockar mer publik än vanligt.

Under 2024 är rekordnoteringarna tre till antalet – och aldrig tidigare har så många människor besökt de två högstaserierna.

– Det är extra kul att vi slår de här rekorden året som Allsvenskan fyller 100 år, säger Ola Rydén, ligachef på Svensk Elitfotboll i ett pressmeddelande.

Det har aldrig tidigare varit så populärt att gå på svensk elitfotboll som säsongen 2024. Det slår SEF fast i ett pressutskick under måndagen.

Rekordnoteringarna är tre till antalet – där det största kan anses vara antalet besökare i allsvenskan och superettan.

Där slogs det tidigare rekordet med nästan 165 000 åskådare vilket innebär att serierna lockade 3 192 519 människor under årets säsong.

Även i allsvenskan slogs det tidigare rekordet (som 16-lagsserie). Det nya publikrekordet är nu 2 588 708 åskådare, med ett snitt på 10 786 åskådare per match. Det väljer Svensk Elitfotbolls ligachef, Ola Rydén, att hylla.



– Vi har fortsatt en fantastisk utveckling när det gäller publiktillströmning. Fotboll är den största folkrörelsen i landet och det ser vi tydligt på arenorna också. De senaste säsongerna har vi slagit rekord varje år, säger han i ett pressmeddelande.

Vad gäller klubben med högst publiksnitt för i år tog AIK hem förstaplatsen. 28 589 åskådare per match. Det är även det högsta publiksnittet någonsin i allsvenskan.

Två andra klubbar som slog sina egna publikrekord är Malmö FF och BK Häcken.

Vidare publiceras SEF en lista med alla rekord och de klubbar som har ökat i publik sedan fjolåret.

Rekord säsongen 2024:

Allsvenskan + Superettan: 3 192 519

Allsvenskan: 2 588 708 (10 786 åskådare per match)

AIK: 28 589 åskådare per match



Klubbarna som ökar sin publik jämfört med 2023:

* Hammarby

* Malmö FF

* Djurgården

* IFK Göteborg

* GAIS

* IFK Norrköping

* IK Sirius

* Västerås SK

* BK Häcken

* Mjällby AIF

* Helsingborgs IF

* Örebro SK

* Östers IF

* Landskrona BoIS

* Östersunds FK

* IK Brage

* Sandvikens IF

* IK Oddevold