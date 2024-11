Blågult förlorade i kvalpremiären – tappade ledning

ANNONS

Sveriges P18-landslag förlorade kvalöppningen mot Georgien.

Blågult tappade en 1–0-ledning till förlust med 2–1.

Under onsdagen gick Sveriges P18-landslag in i EM-kvalet. Georgien kom på besök till Borås arena i den första kvalmatchen.

Blågult fick en fin start på matchen, och efter en halvtimmes spel slog Viggo Jeppsson in en hörna mot främre stolpen. Noel Jeppsson mötte och skarvade in ledningsmålet med pannan.

Halvvägs in i den andra halvleken kunde gästerna kvittera efter en hörna, och med bara två minuter kvar av ordinarie tid fick Georgien in ledningsmålet när ett distansskott styrdes in i eget mål.

Under lördagen ställs Sverige mot Estland i kvalets andra match, och därefter väntar Norge under tisdagen.

Startelvan:

Sverige:

Nieroth Lundgren – Rashidi, Atlee Manneh, Mellberg, Antwi – Sernelius, Jeppsson, Loukili – Sjöholm, Jawla, Pihlström.

